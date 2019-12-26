الخدمات الأمنية تُعيد مبلغ مالى فقدته سيدة بمحطة العتبة

عثرت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو الجيزة على مبلغ مالي فقدته سيدة أثناء نزولها لمحطة العتبة.



تبلغ لقسم شرطة رابع مترو الأنفاق من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة) بفقدها "كيس بلاستيك" يحتوى على مبلغ مالى قدره (40،000 جنيه) حال نزولها من أحد القطارات بمحطة مترو أنفاق العتبة.



على الفور تم إخطار الخدمات الأمنية بجميع محطات مترو الأنفاق بمواصفات المفقودات، وتمكنت من العثور عليها فور وصول القطار إلى محطة الجيزة لمترو الأنفاق.. وتم تسليم السيدة المفقودات الخاصة بها بكامل محتوياتها.. ووجهت السيدة الشكر لرجال الشرطة، وأبدت امتنانها على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة بها.

