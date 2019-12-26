إنهاء أعمال الإنارة بعزبة السلام فى مرسى مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنهاء أعمال إنارة منطقة عزبة السلام بمدينة مرسي مطروح بعد زيارته الميدانية للمنطقة منذ يومين، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة والإنارة.



وأكد اللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح أنه، تم الانتهاء من أعمال إنارة مدخل عزبة السلام والشوارع الجانبية تحت اشراف المهندس كامل رزق مدير الكهرباء والانارة مع استمرار الأعمال للتيسير المواطنين وتوفير الأمان خاصة مع حركة المواطنين ليلًا بالإضافة إلى رفع تجمعات القمامة.



ووجه أهالي منطقة عزبة السلام الشكر للمحافظ على زيارته الميدانية وتواجده معهم والاستماع لمطالبهم والتوجيه بسرعة تنفيذها مع المتابعة المستمرة وتكثيف جهود رجال مجلس مدينة مرسي مطروح لإعادة المنطقة إلى شكلها الحضاري.