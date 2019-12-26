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ابنتا شيرين عبدالوهاب برفقتها في حفلها بمهرجان دبي للتسوق.. صورة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:47 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالإمارات.

ورافق شيرين خلال حفلها، زوجها ومدير أعمالها الفنان حسام حبيب، وابنتيها مريم، وهنا والتقطت شيرين معهما صورة تذكارية قبل صعودها للحفل.

وتألقت شيرين خلال الحفل بفستان نبيتي طويل واختارت تسريحة شعر زادت من جمالها وأناقتها، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجماهير.

وقدمت شيرين عبدالوهاب، باقة مميزة من أغانيها ومنها: "آه ياليل، أنا مش بتاعة الكلام ده، حبة جنة، بطمنك، ومش عايزة غيرك أنت"، وغيرهم.

وكان آخر حفلات شيرين عبدالوهاب، في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

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