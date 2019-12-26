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مصر

56 طبيبا يتقدمون بأوراقهم فى خامس أيام الترشح بالتجديد النصفى لـ"البيطريين"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:45 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور أشرف قاسم، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن اللجنة مستمرة فى تلقى أوراق الأعضاء الراغبين فى الترشح على كافة المقاعد، خلال يومى الجمعة والسبت المقبلين، من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

وأوضح قاسم، أن عدد المرشحين اليوم على كافة المقاعد بلغ 56 مرشحا، منهم 28 أرسلوا طلباتهم عبر البريد، من بينهم 2 على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن 7 مرشحين، وتحت السن طبيب واحد، وفوق السن قطاع طبيب واحد، فيما بلغ عدد المرشحين على مقعد رئيس نقابة فرعية 18 مرشحا، وعضوية مجلس نقابة فرعية فوق السن 19، وتحت السن 8 أطباء.

وأشار عضو لجنة تلقى طلبات الترشح، إلى أن عدد إجمالي تلقي الطلبات حتى الآن 131 مرشحًا، مؤكدًا أن آخر أيام تلقي أوراق المرشحين هو 31 ديسمبر الجارى، ومن خلال البريد أيضا، على أن يحمل طلب الترشح تاريخ الصادر 31 ديسمبر أيضا.

وتواصل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، استقبال كافة أوراق الأطباء الراغبين فى الترشح على مستوى الجمهورية، بمقر النقابة العامة، بالقاهرة، فى يومها الرابع، وسط إقبال من الأطباء البيطريين.

وتجري انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، وقنا".

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من تلقى طلبات الترشح، يوم 31 ديسمبر 2019، ويتم تقديم طلبات الترشح شخصيا باليد فى مقر النقابة العامة، مقابل إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موصى عليه على مقر النقابة بالقاهرة، بشرط أن يتم التسجيل فى مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح.

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