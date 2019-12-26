الكنيسة الأرثوذكسية تنفي قطع علاقتها مع نظيرتها الروسية

علقت الكنيسة القبطية الأرثوزكسية، على ما تداولته وكالات الأنباء العالمية حول قرار الكنيسة الروسية قطع علاقاتها مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



ونفى القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور"، صحة صدور هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك لبسا في هذا الأمر.



وقال "حليم"، إن القرار الصادر عن المجمع المقدس للكنيسة الروسية خاص بكنيسة الروم الأرثوذكس، وأنه جرى الخلط بين الكنيستين نظرًا لأن بطريركية الروم الأرثوذكس وبطريركها يحمل اسم بابا الإسكندرية، ويتشابه اسمه مع اسم البابا تواضروس الثاني، وهو البابا ثيؤدورس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.