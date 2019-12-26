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مصر

"الغيطى": الانتهاء من زراعة المناطق الخضراء بالإسكان العائلى بالشروق

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:22 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الانتهاء من تنفيذ مشروع زراعة الإسكان العائلى.

يأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز للتوسع بزراعة المناطق الخضراء لزيادة عوامل الجذب وبث الراحة والطمأنينة فى نفوس القاطنين، من خلال تدعيم المظاهر الجمالية بكافة الأحياء السكنية بمدينة الشروق.

وأوضح الغيطى بأن إجمالى التكلفة للمشروع بلغت 6 ملايين جنيه، وشملت الأعمال المنفذة زراعة 18 فدانا من النجيل، وزراعة 917 شجرة متنوعة، و40 نخل زينة بريتشارديا، و550 شجيرات ومغطيات تربة بمساحة 6500م، وتنفيذ شبكة رى، مؤكدًا أن صيانة تلك الأعمال ستتم من قبل الشركة المنفذة لمدة عام بهدف المحافظة على تلك المزروعات مع تحميل الشركة أى إتلافات قد تحدث للأعمال المنفذة على حسابها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مشروعات الزراعة التى تم طرحها خلال العام المالى 20202021 تضمنت استهداف المناطق من الأولى إلى السادسة عمارات والحى الثالث شرق مما سيساهم بزيادة الرقعة الخضراء فى المدينة بمساحة زراعية تبلغ 130 فدانا ومطلب أساسى أيضًا لسكان تلك المناطق وتشجيع الاستثمار فى مدينة الشروق.

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