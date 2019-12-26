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حوادث

لمروره بضائقة مالية.. نجار يقتحم صيدلية ويستولى على إيرادها بطنطا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:22 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث قسم ثان طنطا من القبض على نجار اقتحم صيدلية وسرقة أدوية وأموال من داخلها بعد قيامه بتقييد الموظفة الموجودة بالصيدلية.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد ورود بلاغ من صاحب صيدلية بمنطقة قحافة دائرة القسم يفيد دخول شخص للصيدلية وإشهار سلاح أبيض وتقييد يد المسئولة عن الصيدلية وسرقة مبلغ مالي وبعض الأدوية وفر هاربا.

وعلي الفور انتقل المقدم أحمد الهرميل مفتش مباحث أول وثان طنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم ومعاونيه لمعاينة الواقعة، وإجراء التحريات الأمنية وسؤال المختصة بالصيدية.

وأوضحت المسئولة عن الصيدلية أن، الشاب دخل عليها وسأل عن وجود كاميرات وعقب معرفته بعدم وجودها أشهر سلاحه وهددها ثم قيد يديها ووضع لاصق على فمها، وسرق بعض الأدوية ومبلغ مالي فتم ضبطه فى أحد الأكمنة وتبين أنه يدعى "و.م.ح" 40 سنة، ويعمل "نجار" ومقيم قحافة الغفران محل الواقعة.

بمواجهة المتهم إعترف أنه صاحب واقعة الاعتداء على الطبيبة لمروره بضائقة مالية ومن كثرة الضغط عليه والديون أقدم على فعل تلك الجريمة للحصول على بعض الأموال لسد جزء من الديون المتراكمة عليه.

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