وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

الصمت فضيلة، إذا فهمته وأحسنت استخدامه، مع مرور العمر والنضج، ستتطور لديك 'حاسة الصمت' إن جاز التعبير.



في وقت ما ستدرك تلك الحقيقة، أنه لا ينبغي عليك الحديث، إلا لمن يسمعك، لا داع لكثرة الكلام مع من لا تعبر المعاني حاجز أذنيه، فلو كان هناك خيرا لعبرت.



• الصراخ لا يفيد

لا تحاول أن تصرخ عليهم كي يسمعوك، أنت في قرارة نفسك تعرف جيدا أن ما تقوله لا يصل، ليس لأنه لا يسمعك، ولكن لأنه لا يعنيه ما تقوله وإن ادعى.



ستشعر بذلك، ستعرف الوقت الذي عليك فيه أن لا تتكلم، لأن ما يلفظه لسانك من عبارات ليس له أهمية عند أحدهم.



بعضنا، حينما يحدث ذلك، يتحايل على نفسه بحسن الظن، ويعيد ويكرر، ويرفع صوته، ويحاول أن تصل رسالته، ولكن ليس هناك مُستقبِل، لأنك تحدث هؤلاء الذين لا يريدون أن يسمعوا منك سوى ما يريدون، شيء ما يخصهم هم.. لا أنت. نوع من الفضول يلمع في نفوسهم نحو ما يخصهم.



حتى أنك قد تجد نفسك أنهيت تلك العلاقة الهشة برفع صوتك، فيعتقد هذا الآخر أنك تصيح عليه، فيرد عليك بالمثل، فتكون مشاجرة تافهة، تنهي علاقتكما اليافعة.



• من يستحق

حُسن النية هذا تستخدمه مع من تعرف حقا أنه يهتم، ولكن ربما ذهنه مشتت، هنا عليك أنت أن تسمعه، عليك أن تكون المصغي، كلاكما ستعرفان أن لكما قلب يسمع، مهما كان الكلام بسيط، والصوت منخفض، تعرف أن ما تقوله يصل.



• المساحات

هذا لا يعني أن هؤلاء الذين لا يسمعون غير جيدين، لا، فقد أكون أنا، أنت، أي واحد منا، كلنا كذلك، وتتبدل الأماكن. ولكن كل ما في الأمر مسألة "المساحات" التي بيننا، بعضنا يطلب مساحة عند آخرين ليست له، وبعضنا يمنح الآخرين ما لا يستحقون، أو نسلب من البعض ما هم أهلٌ له.



أحيانا تمنح من لا يريد بضاعتك، فهو ربما يكون مهذبا فلا يردك، ولكنه لن يرد لك.



• لا تستمر في المحاولة

لا تحاول أن تلفت انتباه أحد، فمن لا يسمع، لا يستحق أن تبذل هذا الجهد الكبير. حينما يأتي الوقت المناسب ستُسمع، وقد لا يأت أبدا، ولكنك في أقل تقدير، لن تبقى تفكر في موقف أزعجك.



• سحر الكلام

البعض وهبهم الله 'نفوذ صوتي' لا يمكنك أن تتجنب ما يقولون، حتى لو كان ما ينطقوه لا يعني شيئا، ستحاول أن تفهمه، هؤلاء لديهم هبة الوصول.



هذا النفوذ الصوتي قد يكون متعلقا بظرف، أو مكانة، أو سبب، أو فقط لأنهم يجيدون ذلك.



البعض وهبهم الله للبعض، ليس للكل.. لم نخلق جميعا بنفس الملكات. وأنت بالمثل قد تكون الكل عند البعض.