غادة عادل: "كنت خايفة جدا من العمل مع عادل إمام"

تحدثت الفنانة غادة عادل، عن عملها مع الفنان عادل إمام، في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، والذي عرض في السابق الرمضاني قبل الماضي.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي"، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "عادل إمام أحن بني آدم في الدنيا، وكنت خايفة جدًا من العمل معه وكأني أول مرة أمثل في حياتي وأنا بجهز في غرفتي دخل علي وحدثني بكل حب لكسر هذا الخوف، ومتواضع وفنان ولقب الزعيم وتربعه على العرش هو يستحقه عن جدارة هو الفنان الإنسان".



المسلسل من بطولة عادل إمام، مي عمر، غادة عادل، هالة صدقي، أحمد حلاوة، أشرف زكي، ومن تأليف يوسف معاطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج رامي إمام.



كما تحدثت عن أعمالها الجديدة قائلة: "بعمل فيلم مع الأستاذ معتز التوني، والرائعان علي ربيع ومحمد عبدالرحمن والفيلم دمه خفيف جدًا وسعيدة جدا بالعمل، وطوال عمري من البدايات بحب الأفلام الكوميدي وبحب أتبسط وأضحك، والفيلم الكوميدي مش معمول غير لحاجة واحدة إسعاد الناس ومجرد مشاركتي في فيلم لإسعاد الناس أشعر بأنه واجب عليّ".

