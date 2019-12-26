منتصر القفاش: كتابة حسن عبد الموجود فى "عين القط" تفاجئ القارئ

انطلقت فعاليات حفل توقيع رواية "عين القط" للكاتب حسن عبد الموجود بمناسبة صدور الطبعة الثانية منها، في مقر دار بتانة بعمارة يعقوبيان وسط حضور عدد كبير من المهتمين بالكتابة.



وقال الروائي منتصر القفاش: كانت فرصة حقيقية لي أن أعيد قراءة رواية "عين القط" وأن أتأكد من انطباعي الأول عنها عندما قرأتها قديما في أول طبعة لها، الرواية من أقرب أعمال عبد الموجود لي، والآن أرى أن الجوانب الفنية القوية ما زالت صامدة رغم مرور سنوات على الطبعة الأولى، وهنا سيكون حديثي في جانب التكنيك الفني في الرواية.



وأضاف القفاش: "من المهم أن نفكر في طبيعة البناء والرهانات الفنية التي عمل عليها عبد الموجود، وطبيعة الراوي للقط ليست قاصرة على التجربة في تنقله ليلا بين البيوت واكتشاف الأسرار والأشياء غير المعلومة ولكن أيضا طبيعة الرواية انعكست على طبيعة السرد في قفزات مستمرة ومتسارعة خوفا.



وتابع القفاش: الرواية مليئة بالشخصيات، وكان يمكن لحجمها الصغير أن يكبر وتزيد عدد صفحاتها، ولكن هل معنى هذا أنها اختصار، بالعكس وهكذا يكشف عن الفارق بين كتابتين، هذه الكتابة تفاجئ القارئ إذا رهان الكاتب كان تكثيف الكتابة عن الشخصيات وهو الذي يمنح القارئ التخيل عن العلاقات التي لم تذكر في الرواية، هذه الرواية تجذب القارئ بالفعل إلى التفاعل وإكمال السرد.



وأشار القفاش إلى أنه يمكن أن نقول أن الروح تسجن في جسد القط، وهذا الحصار يمتد والشخصية هنا تتخيل ماذا لو أراد أن يصبح قطا بالفعل، وحقيقي لقد حدثت هذه الأمنية في جنبات الرواية، وهنا أكد الكاتب أن الحصار فعليا موجود حتى في الخيال، ومن الذكاء هناك الكثير في الرواية مثل شخصية الأب، والتي صاغها عبد الموجود ببراعة، فهو الأب القاسي والخشن في تعامله مع الابن، ولكن مع أول احتياج يجري الولد على أبيه لأنه هنا يمثل تيمة الأمان بالنسبة إليه.



في النهاية ان لم نجد غرابة فيما يفعله الراوي القط فإننا نجده في الواقع النهاري للقرية، حين يقرر الحناوي قتل قطط وكلاب القرية، ويعتقد أن القطط هي التي تنقل أسراره للآخرين.



يذكر أن الرواية ناقشها كل من الدكتورة نسمة يوسف إدريس، وكمال مغيث، وأدار المناقشة الناقد والكاتب شعبان يوسف.



وكان بين الحضور الدكتورة صفاء النجار، والشاعر أحمد المريخي، والروائي أحمد القرملاوي، والروائية نهلة كرم، والروائية نورا ناجي، والروائي علاء فرغلي، والروائي مصطفى الشيمي، والقاصة أميرة البدوي، والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب والشاعر أحمد الجعفري، والروائية ريم داود، ونخبة من الكتاب والصحفيين.