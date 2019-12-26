نسمة يوسف إدريس: ما كتبه حسن عبد الموجود "غواية" وليست رواية

انطلقت فعاليات حفل توقيع رواية "عين القط" للكاتب حسن عبد الموجود بمناسبة صدور الطبعة الثانية منها، في مقر دار بتانة بعمارة يعقوبيان وسط حضور عدد كبير من المهتمين بالكتابة.



وقالت الدكتورة نسمة يوسف إدريس: كان إحساسي بالهوية غريب في رواية "عين القط"، كأن الذي كتب الرواية قطة، وتعيش في حالة من الروحانية الغريبة.



وأضافت إدريس: أحب ان اسمي ما قرأته غواية وليست رواية، في عالمها التراثي الغريب مثل فكرة القطة والعين الفرعونية، وكيف تذكرك الرواية بالأدب الصعيدي والتراثي، وكيفية حبس الروح في الجسد فيرى الإنسان الحقيقة، فحين ينسلخ البطل من جسده ويتحول إلى قطة يرى الحقيقة واضحة جلية.



يذكر أن الرواية ناقشها كل من الدكتورة منتصر القفاش، وكمال مغيث وأدار المناقشة الناقد والكاتب شعبان يوسف.



وكان بين الحضور الدكتورة صفاء النجار، والشاعر أحمد المريخي، والروائي أحمد القرملاوي، والروائي الطاهر شرقاوي، والروائية نهلة كرم، والروائية نورا ناجي، والروائي علاء فرغلي، والروائي مصطفى الشيمي، والقاصة أميرة البدوي، والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب والشاعر أحمد الجعفري، والروائية ريم داود، ونخبة من الكتاب والصحفيين.