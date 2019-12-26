هشام عباس عن المهرجانات: "فيها أغاني لذيذة لكن مش مفيدة"

علق المطرب هشام عباس، على انتشار أغاني المهرجانات، قائلًا إنه يحب من الفن كل شيء جميل، يؤثر فيه، مثل موسيقى الأندرجراوند والراب، خاصة راب زاب ثروت وأحمد مكي.



وأضاف عباس خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن أغاني المهرجانات فيها أغاني لذيذة يغنيها، مثل "شارب سيجارة بني"، لكنه لا يرى أن ذلك النوع من الأغاني ستفيد الناس في شيء.



وأردف: "بحب البيت بتاعها والجو، لكن مش بفهم بالزعيق، ومش لازم ولادي يسمعوه".

