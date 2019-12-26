بالصور.. "الحرية المصرى" يحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة

نظمت أمانة القاهرة بحزب الحرية المصري، احتفالية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان "قادرون باختلاف".



حضر الفعاليات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، وطلعت القواس نائب رئيس الحزب، واللواء أحمد العزازى أمين القاهرة ورامي زهدي أمين لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، ومؤمن سيد أمين لجنة الاتصال السياسي، ونرمين ميشيل أمين لجنة التواصل المجتمعي، وهند عاكف أمينة المرأة بالقاهرة، أسماء دهمان أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وعدد من قيادات الحزب وأمناء اللجان المختلفة.



وتضمن الحفل عرض عدد من قصص نجاح للأشخاص ذوي الإعاقة وتغلبهم على الإعاقة والاندماج في المجتمع، ومنهم أول كفيف مرشد سياحي، وأول محامية صماء، والطفل المعجزة واول بطلة للعالم في الكاراتيه، ومبتكر أول تطبيق لتعليم طريقة برايل للأطفال المكفوفين من سن ٤ - ٦ سنوات.



وشدد رئيس الحزب، على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بهم ودمجهم في المجتمع، قائلًا "إن منهم نماذج حققت نجاحات وبطولات كبيرة في المجالات المختلفة، فهم يعطون دروسًا للمجتمع بأكمله بقدرتهم على العمل وتحقيق النجاح والحصول على الجوائز لمهاراتهم".



وأضاف حسب الله، أنه بمناسبة الاحتفالية تم إعفاء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع رسوم الحزب، وقيام مقرات الحزب في المحافظات المختلفة والتي وصل عددهم لـ٤٥٤ مقر، بتوفير كافة سبل الإتاحة والاندماج المجتمعي للأشخاص ذوى الإعاقة وتم تكليف كافة أمناء المحافظات بالعمل على توفير كافة سبل الإتاحة وإزالة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد أنه، لولا وجود إرادة سياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أطلق عامًا لذوي الإعاقة واصدر قانونًا لهم لم يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، قائلًا نحن أمام رئيس لديه إرادة حقيقية لترسيخ دولة المواطنة وإعطاء الحقوق، فتشعر كأنه أب ورئيس بدرجة مواطن وهو ما تلاحظه خلال لقاءاته وتكريمه لهم نجد أمامنا اب يكرم أبناءه.



وقال اللواء أحمد العزازى أمين الحزب بالقاهرة، إن الاحتفالية تأتي من إعلان الأمم المتحدة باعتبار ٣ ديسمبر هو اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفًا أنه خلال السنوات الأخيرة نجد أن هناك اهتمام قوي من القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين التنفيذي والسياسي، فتم إنشاء المجلس القومي للإعاقة والكشف المبكر عن العمى، وعلى المستوى السياسي وجود ٨ أشخاص من ذوي الإعاقة بمجلس النواب.



وأضاف العزازي خلال كلمته في الاحتفالية أن، المشرع القانوني اهتم بقضايا ذوي الإعاقة وتخصيص نسبة لهم في المشاركة في الانتخابات، وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات بتسهيل العقبات للإدلاء بأصواتهم سواء في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أو الإنتخابات الرئاسية، مشيرًا إلي أنه على المستوى الحزبي هناك أمانة قوية وفعالة للأشخاص ذوى الإعاقة وفي كل أمانة فرعية هناك أمين للأشخاص ذوى الإعاقة يستمع ويتجاوب مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكدت الدكتورة هيام عبدالرشيد أمين ذوي الإعاقة بحزب الحرية أمانة القاهرة، على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام لحقوق الأشخاص والعمل على التوعية، قائلة "الدولة القوية لا تبني على العواطف وإنما تبنى على احترام الحقوق".



وأشادت باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية ذوي الإعاقة واعطائهم الحقوق التي أهدرت على مدار سنوات طويلة.



وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين لهم بصمات نجاح في المجالات المختلفة سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو علمية.