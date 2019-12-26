غادة عادل: "بطلت أظلم نفسي وأجي عليها والسنين تمر بالنسبة لي كالأيام"

كشفت الفنانة غادة عادل، عن العديد من صفاتها الشخصية للمرة الأولى وأكثر الأشياء التي تخلت عنها فيها، كما تحدث عن الاحتفال بعيد ميلادها والذي وافق 25 ديسمبر.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "عمري ما شعرت بالسنين وهي تمر وهي بالنسبة لي مثل الأيام، وعايشة اليوم بيومه، أنا أعيش مثلما بحب وتعودت وما أحبه أرتديه، وعايشة من غير أرقام وعمري ما ركزت في هذا الأمر".



وأضافت: "فيه حاجة مهمة جدًا تعلمتها مع الأيام وهي أن أقول لأ ومشكلتي أني أشعر بالكسوف وأجي على نفسي لكي لا أغضب أحد، وبدأت أغير هذا الطبع فيّ، ولم أعد قادرة أن أظلم نفسي وأحملها فوق طاقتها وهذا كان عيبًا كبيرا في، وبدأت أهدأ قليلا وابتعدت عن التسرع في الاختيارات".



وعن ذكريات أعمالها الأولى وكان أبرزها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، قالت: "في الوقت اللي عملنا فيه صعيدي في الجامعة الأمريكية لم يكن هناك هذا الكم الهائل من الأعمال، وكما صغار ولم أكن مستوعبة ماذا يحدث ومسئولية عمل فيلم، والآن أصبحت أخاف أكثر وأنك تجد اللي مكتوب بشكل كويس أصبح صعبا، وفيه حاجات كويسة ولكن نادرة".

