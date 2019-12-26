السلطات البريطانية تنتشل نحو 49 مهاجرا من القنال الإنجليزي

ذكرت تقارير إعلامية، أن قوات حرس الحدود وخفر السواحل البريطانية انتشلت 49 شخصا يعتقد أنهم مهاجرون لدى محاولتهم عبور القنال الإنجليزي من فرنسا في قوارب صغيرة.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن أفراد المجموعة المؤلفة من رجال ونساء وطفل قالوا إنهم من أفغانستان وإيران والعراق، مضيفا أن السلطات الفرنسية تعاملت مع قاربين آخرين على متنهما 14 مهاجرا.



وبثت قناة "سكاي نيوز" لقطات تظهر أشخاصا يرتدي بعضهم سترات النجاة وآخرين يلتحفون أغطية أثناء اصطحاب قوات حرس الحدود لهم إلى الشاطئ في ميناء دوفر جنوب شرق انجلترا.



ونقلت عن خفر السواحل قوله إنه "نسق عملية بحث وإنقاذ للتعامل مع عدد من الوقائع قبالة كِنت بالتعاون مع قوة الحدود".



وأرسلت السلطات طائرة هليكوبتر وثلاثة قوارب للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ قبالة ساحل كنت.



وتعترض دوريات الحدود البريطانية من حين لآخر مهاجرين يحاولون عبور القناة قادمين من فرنسا.



وانتشلت أكثر من 148 شخصا يُعتقد أنهم مهاجرون، بينهم نساء وأطفال، من قوارب في المنطقة في وقت سابق من الشهر.