أدوات مدرسية ومساعدات عينية للأكثر احتياجًا بشلاتين

أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، رئيس القافلة الطبية بمناطق حلايب وشلاتين، حرص الجامعة علي تفعيل دورها المجتمعي من خلال القوافل الطبية التي انطلقت في يومها الأول لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الي حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.



أوضح "غنيم" أنه إلى جانب توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة التي ضمتها القوافل، تم توزيع مواد غذائية وأدوات مدرسية ومساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجًا بشلاتين.



وتستمر هذه القوافل على مدار 3 أيام، تنفيذًا المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.



وانطلقت القافلة الطبية الشاملة لجامعة طنطا بمناطق حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.