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منوعات

وصول معدات تقنية الـvar إلى استاد الإسكندرية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنهى مسؤولو استاد الإسكندرية استعداداتهم تأهبا لاستضافة مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، حيث قام سعد الشويعر ممثل الأمانة العامة للاتحاد العربى لكرة القدم، ماجد الرحومة المنسق العام للمباراة، مصطفى الحوسنى مراقب عام المباراة، بزيارة لاستاد الإسكندرية الدولى للوقوف على آخر الاستعدادت والتجهيزات الخاصة بمباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلي في البطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

وتفقد مسؤولو الاتحاد العربي ملعب المباراة وغرف خلع الملابس للاعبين وغرف الحكام وغرفة مراقب المباراة والأماكن المخصصة لعقد الاجتماع الفنى للمباراة، وكذلك مقر انعقاد المؤتمر الصحفى.

ووقف المسؤولون على آخر المستجدات بالنسبة الأماكن المخصصة لتركيب تقنية الـ VAR خلال المباراة، وكان في استقبالهم الدكتور محمد عبد الرازق محمد - مدير عام استاد الإسكندرية.

وفى نهاية الزيارة؛ أعربوا عن ارتياحهم التام من جميع الإجراءات والتجهيزات التى تمت لاستقبال المباراة.

جدير بالذكر أن أجهزة تقنية الـ VAR قد وصلت بالفعل إلى استاد الإسكندرية فى وقت متأخر من الليل وجار العمل الآن على تركيبها فى الأماكن المخصصة لها.

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وصول معدات تقنية الـvar إلى استاد الإسكندرية

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