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محافظات

عمل لجان متابعة على الطرق بمطروح

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:33 م
اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، متابعة أعمال ومشروعات الطرق بالمحافظة من خلال جميع الجهات المعنية والإشراف عليها مع الالتزام بجودة الأعمال قبل استلامها.

وقال ملاك دميان، مدير وحدة صيانة طرق الهيئة العامة للطرق بمطروح، إن الهيئة تقوم حاليًا بعدة أعمال منها أعمال رصف بطول 51 كم وذلك لمسافة 35 كم بطريق مطروح السلوم من الكيلو 15 الى الكيلو 50.

أوضح أنه تم عمل طبقة سطحية واختبار أولًا قبل البدء فى أعمال الرصف النهائي بطريق مرسى مطروح السلوم، إضافة إلى 8 كم مزدوج طريق ميناء جروب بالنجيلة وكذلك رفع كفاءة وتوسعة طريق سيوة مطروح من الكيلو 185 حتى الكيلو 215.

أشار اللواء محمد جرانة، رئيس جهاز التعمير الساحل الشمالي الغربي، إلى أن الجهاز يقوم حاليا بعدة مشروعات طرق بمطروح منها طريق رئيسية وأخرى تنموية، وجار البدء في أعمال ازدواج طريق سيوة مطروح بطول 300 كم خرساني على 6 مراحل جارى طرح المرحلة الأولى لمسافة 5 كم تبدأ من الكيلو 100 إلى 150 لينتهى عند منطقة بئر النصف.

وتابع أنه يجري حاليًا دراسة تطوير ازدواج مسافة 7 كم بمدخل مدينة سيوة، والانتهاء من رصف 96 كم طريق سيوة الجارة عرض 7.5م، و40 كم طريق ابو شروف بسيوة عرض 11 م، إضافة إلى طرق تنموية لمسافة 200 بخطة 20182019، وأعمال طرق بطول 150 كم بخطة 20192020 بعدة مدن بمطروح.

أشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم عمل لجان متابعة على الطرق، مقدمًا الشكر لجميع الجهات المتعاونة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع الطرق مع الحرص على الالتزام بجودة الأعمال ومراجعة توافر الخدمات اللازمة.

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