-
الخميس 26 ديسمبر 2019 الموافق 29 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الأمريكيون من أصل أفريقي ساهموا في إثراء الدولة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:30 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
طباعة
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن تهنئته للأمريكيين من أصل أفريقي بمناسبة عيد الـ" كوانزا"، والذي يستمر سبعة أيام من 26 ديسمبر وحتى الأول من يناير من كل عام.

وعيد الكوانزا للأمريكيين من أصل أفريقي أنشأه ناشط حقوقي أمريكي من أصل أفريقي هو مولانا كارينجا عام 1966، حيث كان يستهدف تمكين السود من تعزيز هويتهم وتذكيرهم بجذورهم وإرثهم وتاريخهم وبالقيم الإنسانية التي تمثلها ثقافتهم.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ذكر - في رسالته بهذه المناسبة - أن هذا العيد يمثل تكريما للتراث والثقافة التي يشترك فيها الأمريكيون من أصل أفريقي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي سائر بقاع العالم.

وأضاف ترامب - في رسالته - أنه تم إثراء الحياة الأمريكية من خلال مساهمات لا حصر لها من جانب الأمريكيين الأفارقة، مشيرا إلى أن عيد الـ"كوانزا" يعد فرصة لتعزيز التفاهم الثقافي وتعميق روابط الاحترام المتبادل والصداقة بين جميع المواطنين الأمريكيين.

ويعتبر هذا العيد أحد الأعياد الرئيسية في الولايات المتحدة في فترة أعياد نهاية السنة لكنه لا يعد عيدا دينيا، ومن مظاهره إشعال سبع شموع ذات ألوان خضراء وحمراء وارتداء الملابس ذات الألوان الأفريقية الزاهية وقرع الطبول والرقص الأفريقي وإعداد الطعام الأفريقي التقليدي.

وإلى جانب ذلك يتم التركيز على سبعة مبادئ إنسانية خلال أيام العيد السبعة وإجراء مناقشات حول تلك المبادئ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

براءة محمد الباز من نشر أخبار كاذبة تخص الهارب أيمن نور

منذ ساعة

حكومة ليبيا المؤقتة: ليس أمامنا سوى مقاومة الغزو التركى

منذ ثلث ساعة

ليفربول ينهي الشوط الأول متقدما بهدف فيرمينو ويؤمن صدارة البريميرليج

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بكري يحيي الشعب التونسي: وجهوا صفعة قوية لأردوغان

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

image description

"تعليم الكبار" بأسيوط تبحث دور الجامعات في التصدي للأمية

image description

مصرع شاب صعقا بالكهرباء بسبب عامود إنارة بالدقهلية

image description

محافظ الإسمياعيلية: توفير سبل الدعم لمنتفعي الـتأمين الصحي

الأكثر قراءة

حكومة "السراج" تطلب دعمًا عسكريًا تركيًا

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

ضبط 5 أطلقوا الرصاص على جواهرجي في العياط

ليفربول ينهي الشوط الأول متقدما بهدف فيرمينو ويؤمن صدارة البريميرليج

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

دراسة: زيادة وزن الأم يؤثر على ذكاء الطفل

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الدول تنفذ نصف توصيات منظمة الصحة العالمية فقط

100 ألف إصابة بالإنفلونزا في تايوان خلال أسبوع

الرئيس نيوز

أستاذ جامعي: طالبت بتدريس مادة "الأخلاق" حتى بح صوتي

وزيرة الثقافة تحتفل بمعرض فن تشكيلي عن قناة السويس في أكاديمية الفنون

"التنظيم والإدارة" يقر أحقية جميع موظفي الدولة في علاوة الحد الأدنى

"رويترز": "الوفاق الليبية" تطلب رسميا من تركيا دعما عسكريا

منوعات

زار مديحة.. لا دجل ولا شعوذة

مبيعات أمازون خلال موسم عيد الميلاد تسجل رقمًا قياسيًا

أمن جنوب إفريقيا يجبر طفلًا على خلع قميصه "المخيف"

الإيسيسكو تنظم احتفالية باليوم العالمى للغة العربية

كشكول

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

السجن عام لطالبة وآخرين لتعاطي الحشيش والاستروكس بالإسكندرية

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

ورش فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة شمال سيناء

لأول مرة منذ 51 عاما.. سميحة أيوب سفيرة لمعرض الكتاب

المظلوم عبده عبدالراضي.. إعادة اكتشاف «مقرئ السماء» الذى لا يعرفه أحد

بدء حفل توقيع "عين القط" لـ حسن عبد الموجود ببتانة (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك