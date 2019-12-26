مصر تدين هجمات إرهابية استهدفت مدنيين وعسكريين في بوركينا فاسو

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنيين وعسكريين في شمال بوركينا فاسو على مدار الأيام الماضية، ما أسفر عن وفاة عدد من المدنيين أغلبهم من النساء، وكذا عدد من الجنود، حيث تُعد الحادثة إحدى أكبر الهجمات الدموية التي شهدتها البلاد.



وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبا، لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيقة وأسر الضحايا وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.



كما أكد البيان دعم مصر لبوركينا فاسو في جهودها الوطنية للقضاء على الإرهاب وتجاوز ذلك الحادث الأليم، مشددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية بدول الساحل الأفريقي لمُواجهة آفة الإرهاب بكافة أبعادها وأسبابها، فضلا عن تجفيف مصادر تمويلها.

