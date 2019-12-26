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سياسي

"دفاع النواب": تركيا لا تستطيع التحرك دون موافقة حلف الناتو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:19 م
اللواء يحيي كدواني،
اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع
إسلام نصير
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أكد اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن موقف البرلمان المصري واضح في دعم الحراك الدبلوماسي السياسي والعقلاني للحكومة المصرية بشأن الملف الليبي ضد التحركات التي تدعم القوى الظلامية والتي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف "كدواني" لـ«الدستور»، أننا ندعم الوحدة الوطنية الليبية ونقف ضد  التدخل التركي السافر الداعم للقوى الظلامية التي تعمل على إثارة التطرف والفرقة والصراعات في المنطقة لتدمير أمن المنطقة.

ودعا كدواني، الدول الأوروبية إلى إظهار موقفها بشأن التحركات التركية للأحداث فرقة في الشمال العربي بالزيارات الأخيرة للرئيس التركي لدولة تونس مما يؤجج الصراعات في المنطقة المتاخمة للسواحل الأوروبية.

وعلق كدواني، على طلب حكومة فايز السراج رسميا من تركيا الحصول دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من الميليشيات المسلحة، قائلًا: "تركيا كعضو بحلف الناتو (منظمة حلف شمال الأطلسي) لا تستطيع التحرك قيد أنملة دون موافقة الدول الأعضاء لحلف الناتو خارج حدودها".

كان مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، قال إن حكومة فايز السراج طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من الميليشيات المسلحة.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

وفي أواخر نوفمبر، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص وأطراف دولية أخرى.

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