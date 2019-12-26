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حجازي: مليشيات طرابلس تهدد دول الجوار.. ومصر لها حق التدخل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:17 م
السفير محمد حجازي،
السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،
أحلام عبدالرحمن
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تنشد أمن واستقرار ليبيا، لهذا تدعم مؤسسات الدولة والجيش الوطني من أجل عودة ليبيا لتبوء مكانتها، وذلك لا يتحقق إلا بمحاصرة جماعات الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة التي تهدد دول الجوار.

مصر تدافع عن مصالحها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "تدخل مصر في الشأن الليبي تدخل أصيل، وحق مكتسب، نسعى من خلاله لتأمين الوطن الليبي، وتوجيه الحل نحو الحل السياسي، فلمصر الحق الدفاع عن مصالحها بالطرق الدبلوماسية، ومن هنا جاءت دعوتنا للشركاء الرئيسيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وإيطاليا".

وأشار إلى أن التدخل التركي الفج في الشأن الليبي دفع الأمور لضغط لا يتواكب مع تحقيق الاستقرار، واستعادة الدولة القومية.

سياسة مصر الخارجية

وأكد أن السياسة الخارجية المصرية سياسة متوازنة، تعبر عن مكانة مصر، ومتفهمة لعمقها الإقليمي، سواء كان يتعلق بالمنطقة العربية أو قارتها الإفريقية، وعلاقتنا مع الشركاء في أوروبا وروسيا وآسيا.

وأردف: "سياسة مصر الخارجية مبنية على قيم ومباديء العلاقات الدولية المستقرة، وهي سياسة خارجية متزنة رشيدة تحقق مصالح الوطن وتحمي أبناءه في الخارج، والأهم الحفاظ على المكاسب الاستيراتيجية والعسكرية والاقتصادية".

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