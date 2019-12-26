ورش فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة شمال سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية النوعية بفرع ثقافة شمال سيناء، حيث استكمل قصر ثقافة العريش فعاليات القوافل الثقافية بعدد من المدارس، ففي مدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الاعدادية بنات، أقيمت ورش فنية ومسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وفن الاروجامي، كما استمرت فعاليات ورش ذوى الاحتياجات الخاصة، بإشراف هويدا سمير موجه التربية الفنية بمدرسة الأمل للصم والبكم، بجانب ورشة الفوم بمدرسة النور للمكفوفين، بالإضافة الى ورشة صلصال، إلى جانب ورشة طباعة وأشغال يدوية منوعة بمدرسة التربية الفكرية.



فى الوقت نفسه، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، ثالث حفلات توقيع الكتب الفائزة بالنشر الإقليمي للعام ٢٠١٩ لثقافة القليوبية، لديوان "لك يا مهجة قلبي" تأليف الشاعر سعيد الصاوي، وذلك بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، يحتوي الكتاب على ٢٥ قصيدة ومنها "سماح، حصار، عناق، هل أبوح، شروق، عام فقط، بوح، نداء، انتصار" بحضور الشعراء طارق عمران، محمد حافظ، عبد الستار سليم، د. خالد فهمى، أدارت اللقاء همت مصطفى.



بدأ اللقاء بكلمة للشاعر طارق عمران تحدث خلالها عن الصاوي بما له من تاريخ حافل، كما تحدث الصاوي عن أنه ولدت فكرة الديوان من وضع شعر الفصحى على الخريطة مجددا كما قدم الشكر لأعضاء نادي الأدب، ثم ألقى قصيدة "لقاء العيون"، بينما تحدث الشاعر محمد حافظ عن ان الشاعر يرسم بكلماته ويعزف موسيقى بحروفه، متجاوبا مع الحالة التي يطرحها، ثم تحدث الشاعر عبدالستار سليم، عن أن الديوان من الشعر الغنائي، فهو مصور لذات الشاعر معبرا عن حالة الشاعر من أفراح وأحزان، فالصاوي مصري الهوى حتى النخاع، وبالديوان متعدد البحور وليس بحر شعري واحد.