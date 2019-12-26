-
الخميس 26 ديسمبر 2019 الموافق 29 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورش فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة شمال سيناء

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:13 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية النوعية بفرع ثقافة شمال سيناء، حيث استكمل قصر ثقافة العريش فعاليات القوافل الثقافية بعدد من المدارس، ففي مدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الاعدادية بنات، أقيمت ورش فنية ومسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وفن الاروجامي، كما استمرت فعاليات ورش ذوى الاحتياجات الخاصة، بإشراف هويدا سمير موجه التربية الفنية بمدرسة الأمل للصم والبكم، بجانب ورشة الفوم بمدرسة النور للمكفوفين، بالإضافة الى ورشة صلصال، إلى جانب ورشة طباعة وأشغال يدوية منوعة بمدرسة التربية الفكرية.

فى الوقت نفسه، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، ثالث حفلات توقيع الكتب الفائزة بالنشر الإقليمي للعام ٢٠١٩ لثقافة القليوبية، لديوان "لك يا مهجة قلبي" تأليف الشاعر سعيد الصاوي، وذلك بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، يحتوي الكتاب على ٢٥ قصيدة ومنها "سماح، حصار، عناق، هل أبوح، شروق، عام فقط، بوح، نداء، انتصار" بحضور الشعراء طارق عمران، محمد حافظ، عبد الستار سليم، د. خالد فهمى، أدارت اللقاء همت مصطفى.

بدأ اللقاء بكلمة للشاعر طارق عمران تحدث خلالها عن الصاوي بما له من تاريخ حافل، كما تحدث الصاوي عن أنه ولدت فكرة الديوان من وضع شعر الفصحى على الخريطة مجددا كما قدم الشكر لأعضاء نادي الأدب، ثم ألقى قصيدة "لقاء العيون"، بينما تحدث الشاعر محمد حافظ عن ان الشاعر يرسم بكلماته ويعزف موسيقى بحروفه، متجاوبا مع الحالة التي يطرحها، ثم تحدث الشاعر عبدالستار سليم، عن أن الديوان من الشعر الغنائي، فهو مصور لذات الشاعر معبرا عن حالة الشاعر من أفراح وأحزان، فالصاوي مصري الهوى حتى النخاع، وبالديوان متعدد البحور وليس بحر شعري واحد.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

منذ حوالي 6 ساعات

الخلافات تزعزع حكومة السراج

منذ حوالي 7 ساعات

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

منذ يوم

هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

image description

"تعليم الكبار" بأسيوط تبحث دور الجامعات في التصدي للأمية

image description

مصرع شاب صعقا بالكهرباء بسبب عامود إنارة بالدقهلية

image description

محافظ الإسمياعيلية: توفير سبل الدعم لمنتفعي الـتأمين الصحي

الأكثر قراءة

حكومة "السراج" تطلب دعمًا عسكريًا تركيًا

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

ضبط 5 أطلقوا الرصاص على جواهرجي في العياط

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

دراسة: زيادة وزن الأم يؤثر على ذكاء الطفل

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الدول تنفذ نصف توصيات منظمة الصحة العالمية فقط

100 ألف إصابة بالإنفلونزا في تايوان خلال أسبوع

الرئيس نيوز

أستاذ جامعي: طالبت بتدريس مادة "الأخلاق" حتى بح صوتي

وزيرة الثقافة تحتفل بمعرض فن تشكيلي عن قناة السويس في أكاديمية الفنون

"التنظيم والإدارة" يقر أحقية جميع موظفي الدولة في علاوة الحد الأدنى

"رويترز": "الوفاق الليبية" تطلب رسميا من تركيا دعما عسكريا

منوعات

زار مديحة.. لا دجل ولا شعوذة

مبيعات أمازون خلال موسم عيد الميلاد تسجل رقمًا قياسيًا

أمن جنوب إفريقيا يجبر طفلًا على خلع قميصه "المخيف"

الإيسيسكو تنظم احتفالية باليوم العالمى للغة العربية

كشكول

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

السجن عام لطالبة وآخرين لتعاطي الحشيش والاستروكس بالإسكندرية

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

ورش فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة شمال سيناء

لأول مرة منذ 51 عاما.. سميحة أيوب سفيرة لمعرض الكتاب

المظلوم عبده عبدالراضي.. إعادة اكتشاف «مقرئ السماء» الذى لا يعرفه أحد

بدء حفل توقيع "عين القط" لـ حسن عبد الموجود ببتانة (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك