زار مديحة.. لا دجل ولا شعوذة

«طلَقنا البخور وصلوا على الرسول».. تقولها بصوت قوى لتعلن عن بدء حلقة الزار، وسط مبخرة عتيقة وأيادٍ تدق على الدفوف، هى السيدة «مديحة»، التى يطلقون عليها «آخر ريسة لجمهورية الزار الصعيدى»، حيث حافظت على تراث شعبى ورثته عن والدتها وجداتها.

٧٠ عامًا هى رحلة الحاجة مديحة فى مهنة الزار الشعبى، فقبل أن تأخذك بصوتها إلى عالم آخر، توضح أن الزار ليس كما يصوّره البعض بوجود علاقة له بالجن، بل تؤمن مديحة بأنه «علاج نفسى» يؤدى وظيفة شبيهة لما يؤديها الطبيب النفسى، فأى سيدة تدخل الزار تخرج منه وقد تركت كل همومها، لا تفكر فى شىء سوى مدح النبى: «عمر الزار ما كان دجل ولا شعوذة.. دى رحلة فى الروح». ترفض مديحة فكرة أن يتعلم أحد «الزار»، قائلة إنه تراث شعبى لا يستطيع أحد تعلمه، لأنه حالة تندمج فيها بكل حواسك، هى تحفظ آلاف الدقات والأغانى المرتبطة بالحضرة والزار، بل تجزم أن هناك من الدقات ما تنفرد به وحدها، ولا يعرفه أحد.

