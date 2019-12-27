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مصر

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:34 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية موظفي الدولة في الحصول على علاوة الحد الأدنى على اختلاف درجاتهم المالية، مشددًا على أنه لا مجال للتفرقة المالية في منح العلاوة من عدمه بين شاغلي الوظائف المختلفة، بما في ذلك شاغلي وظيفة كبير التي تم إلغاءها في قانون الخدمة المدنية.

وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية الشهر الجاري، أن الدراسة داخل الجهاز انتهت إلى إقرار أحقية العاملين في صرف العلاوة المقررة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 والتي يتم بمقتضاها زيادة أجور العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بحد أقصي يتراوح بين 130 - 400 جنيه شهريًا باختلاف الدرجات المالية.

ولفت الجهاز، إلى أن قرار منح العلاوة لم يتطرق في مواده بالواجبات والمسئوليات الموكلة لكل درجة وظيفية وإنما حددت فئة العلاوة المقررة وفقًا للدرجة المالية للموظف المعين في 112014، مضيفًا أن وظيفة كبير هي بدرجة مدير عام فمن ثم يتم منح شاغليها مبلغ 220 جنيها في هذا التاريخ، كما يتم منح من يشغل الدرجة الأولى في هذا التاريخ مبلغ 255 جنيها، ولا يجوز تغيير تلك القيمة حتى ولو تم ترقيته لوظيفة كبير بدرجة مدير عام بعد 112014.

وأضاف أنه لا مجال للتفرقة المالية في منح العلاوة بين من يشغل وظيفة كبير بدرجة مدير عام الموجودة في جداول وظائف أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة على نحو تقرره بطاقة الوصف المعتمدة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبين درجة كبير بدرجة مدير عام المنصوص عليه في قرارات وزير التنمية الإدارية آنذاك.

جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت الإدارة المركزية للشكاوي والتفتيش بجهاز التنظيم والإدارة بشأن الإفادة بالرأي عما انتهت إليه الدراسة في موضوع منح علاوة الحد الأدنى لدرجة كبير باحثين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن حركة الترقيات المزمع تنفيذها في يناير المقبل ستشمل جميع العاملين في الدولة ممن استكملوا المدة البينية اللازمة للترقي، متوقعًا أن يستفيد من حركة الترقيات المقبلة مالا يقل عن 30 ألف موظف.

وأضافت المصادر في تصريح لـ"الدستور"، أن موظفي بعض الجهات الحكومية لم يستفيدوا من حركة الترقيات التي تمت خلال يوليو الماضي وشملت مليون موظف لعدم إتمامهم المدة البينية اللازمة للترقي في ذلك التوقيت.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من الموظفين الذين ستشملهم حركة الترقيات المرتقبة ممن تمت ترقيتهم للمستوى الوظيفي الأعلى في عام 2016، وبالتالي يستحقون الترقية للمستوى الأعلى مجددا بعد مضي 3 سنوات أي بنهاية عام 2019 أو مطلع 2020 على أقصى تقدير، موضحًا أن الموظفين يستحقون أول يناير علاوة ترقية نسبتها 5% من قيمة الأجر الوظيفي.

وفي سياق متصل، كشف النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وزير المالية وجه بالبدء فورًا في تنفيذ كل الترقيات المعطلة وما يسمى بالرسوب الوظيفي في يناير المقبل، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء الاشتباك.

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