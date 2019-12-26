حملة "جنة": توبيخ الأبناء يعرضهم للعديد من الاضطرابات النفسية

وأوضح خلال الفيديو الذي نشرته الحملة على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على "فيس بوك" من أنَّ دور الوالدين يجب أنَّ يتسم بالوالدية الراعية التي تقوم على التشجيع والتحفيز على السلوكيات الصحيحة والتوجيه والتنبيه على السلوكيات الخاطئة.





أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رسالة جديدة لحملة "جنة"- التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال- تتناول خطورة اللوم على نفسية الأبناء، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة إنّ كثيرًا من الآباء يلومون أبناءهم بغرض توجيههم وتربيتهم، مبينًا أنَّ هناك فرقًا كبيرًا بين التنبيه والتوجيه وبين التأنيب والجلد النفسي.وحذر الدكتور المهدي من الاعتماد على اللوم والتوبيخ في التربية لأنه يقدم الوالدين في صورة الشخص الناقد دائما والذي لا يمكن إرضاؤه، وقد يصل الأمر لحد كره الأبناء للوالدين، والهروب من أي تواصل بينهم وعدم الاستجابة لأية توجيهات منهم بعكس ما يرغب الوالدين، كما يؤدي لكره الولد لنفسه، ويجعل صورته عن نفسه سلبية مما يعرضهم للعديد من الاضطرابات النفسية.