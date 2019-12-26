نائب: تنظيم احتفالية لليوم العالمي للطفل المعاق السبت بالداخلة

أعلن تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تنظيم احتفالية اليوم العالمي للطفل المعاق، بالتعاون مع جمعية الأمل للتنمية بالداخلة، وذلك في التاسعة من صباح السبت بمدينة ملاهي مرح لاند بالساحة الشعبية بمدينة موط.



وقال عبدالقادر إن أبناؤنا من ذوى القدرات الخاصة، ممَن كنا نراهم عبئًا على كاهلنا، هم اليوم يصطفون فى المقدمة يبدعون وينتجون ويتألقون، مؤكدًا أن توجه الدولة وقيادتها السياسية اختلف كثيرًا عما كان عليه، فاهتمام الدولة اليوم بذوى القدرات الخاصة، وإعلان 2018 عامًا لهم، إضافة إلى التشريعات الصادرة فى هذا الشأن تأتي فى إطار التأكيد على أن المنتمين لهذه الفئة صاحبة القدرات الخاصة يمثلون طاقة الأمل والنور والعزيمة والتحدى، إضافة إلى أن هؤلاء الأبطال يدفعون المجتمع للقدرة على العطاء.



وقال عبدالقادر، في رسالة لشعب الوادي الجديد: "علينا جميعًا أن نعلي من قيمة أبنائنا أصحاب القدرات الخاصة، وتوجيه الإشادة والتقدير بإبداعاتهم وإنجازاتهم، والعمل على تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة باعتبار ذلك غاية نبيلة وهدف سامي".



أوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد أن الحفل يتضمن مجموعة من الفقرات وتوزيع عدد من الهدايا على أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.