حكومة ليبيا المؤقتة: ليس أمامنا سوى مقاومة الغزو التركى

قال نائب رئيس الوزراء فى "الحكومة الليبية المؤقتة" عبد السلام البدرى، إن الشعب الليبى ليس أمامه سوى مقاومة الغزو التركى، مشددا على أن ليبيا لن تكون جزء من إمبراطورية "أحلام أردوغان، وخسارته فى بلدية إسطنبول لن يعوضها بمدينة ليبية".



وأضاف البدري، في حوار له مع القنوات الروسية الرسمية اليوم الخميس - "أن الليبيين سيقاومون المساس بوحدتهم الوطنية وبسلامة أراضيهم واستقلال قرارهم، وإن الجيش الوطني العربي الليبي سوف يتصدى للغزو التركي"، معتبرا تصريحات الرئيس التركي حول وجود مسلحين أجانب يقاتلون في صفوف الجيش الوطني الليبي "شكلا من أشكال الجنون الذي يعاني منه أردوغان منذ فترة".



وتابع "ما يثير الجدل أن هذه الاتفاقية اشترط فيها أن يتم اعتمادها من البرلمان التركي فقط لكي تصبح سارية المفعول، وذلك لمعرفة الجانب التركي أن من وقع معهم الاتفاق هو شخصية عادية ليس له حق تمثيل ليبيا بأي شكل من الأشكال".