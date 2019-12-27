زواج وطلاق.. حكايات سعيدة وحزينة للفنانين فى 2019

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام جديد، بعد أن شهدت 2019 الكثير من الأحداث داخل الوسط الفني، وأبرزها زواج فنانين، وطلاق آخرين لأسباب عديدة تنوعت بين النصيب والخيانة.



لم تمر هذه الأحداث بهدوء، ولكنها كانت حديث الناس والسوشيال ميديا، حيث ظهور وانتهاء قصص حب بين الفنانين، بالإضافة إلى تداول خلافاتهم وانفصال بعضهم بعد سنوات وربما أسابيع، مما أثار صدمة للجمهور.



زيجات الفنانين

أنغام وأحمد إبراهيم

فاجأت أنغام جمهورها بخبر زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتسبب ذلك في العديد من الأزمات داخل الوسط الفني أولها أزمة بينه وبين زوجته الأولى ياسمين عيسى، وأزمة أخرى بين أنغام وأصالة.



هنا الزاهد وأحمد فهمي

احتفل أحمد فهمي بزواجه من هنا الزاهد وسط حضور فني كبير، بعد قصة حب جمعتهما ولكنهما واجها العديد من الأزمات التي تخطوها معًا بعد الزواج.



محمد رشاد ومي حلمي

فاجأ محمد رشاد جمهوره بزفافه بالإعلامية مي حلمي، وأقيم الزفاف بشكل سري في البداية، بعد إلغاء زفافهما العام الماضي لعدة مشكلات عائلية.



محمد فراج وبسنت شوقي

أعلن محمد فراج خطبته من بسنت شوقي، أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بعد قصة حب استمرت لمدة خمسة سنوات.



محمد الشرنوبي

يعد محمد الشرنوبي أحدث عرسان الوسط الفني، حيث احتفل منذ أيام بخطبته من راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، فى أجواء عائلية، بعد انفصاله عن المنتجة سارة الطباخ.



انفصال الفنانين

أصالة وطارق العريان

انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء عن انفصال أصالة وطارق العريان ولكن كان يقابل الطرفان هذه الأنباء بالنفي، حتى أعلن الإعلامي تامر أمين خبر انفصالهما، وأرجعه لخلافات بسبب الفنانة نسرين طافش.



هنا شيحة وأحمد فلوكس

فاجأت هنا شيحة جمهورها بانفصالها عن أحمد فلوكس، في هدوء تام بعد أقل من عام على زواجهما الذي فاجأ جمهورهما به أيضًا بعد تعاونهما معا في "نصيبي وقسمتك2"، ويرجع ذلك لخلافات في وجهات النظر.



مي سليم ووليد فواز

لم تكتمل فرحة وليد فواز، ومي سليم، حيث أعلنا انفصالهما بعد عودتهما من اليونان عقب قضائهما شهر العسل مباشرةً مما أثار جدلًا كبيرًا.



نادين نجيم

أعلنت نادين نجيم انفصالها عن زوجها، عبر تغريدة بصفحتها الشخصية، بهدوء تام، مؤكدة أن الفراق صعب ولكنهما سيظلوا أصدقاء.



محمود العسيلي

أعلن محمود العسيلي، انفصاله عن زوجته الثانية بعد زواج دام لسنوات، في لقاء تلفزيوني، ولكنه لم يعلن خبر الانفصال مسبقًا، موضحًا أنه لا يحب أن يتحدث عن حياته الشخصية، ثم أعلن بعدها بأشهر خطبته من خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم.



ياسمين عبد العزيز وأحمد حلاوة

فاجأت ياسمين عبد العزيز، الجميع بإعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج استمر لأكثر من 17 عامًا، وتكتم الطرفان على خبر الانفصال لمدة عام، ليعود بعدها أحمد حلاوة ويعلن زواجه من الفنانة ريهام حجاج.



علي ربيع

كشفت ندا محمود، طليقة علي ربيع تفاصيل انفصالهما عبر صفحتها ويرجع ذلك إلى طردها من منزلها مع ابنتها، كما حاول تطليقها أكثر من مرة، وكانت الخلافات بسبب عائلتيهما.



شيري عادل ومعز مسعود

بعد انتشار شائعات عديدة حول انفصال شيري عادل عن معز مسعود، استمرت لأكثر من عام، أعلنت "شيري" انفصالهما رسميًا ولكنهما تأخرا في إعلان الخبر.



سمية الخشاب وأحمد سعد

فاجأ أحمد سعد الجمهور بانفصاله عن سمية الخشاب عبر صفحته على "فيسبوك"، قبل أن يتم زواجهما عامه الثاني، ومن جانبها صرحت سمية الخشاب خلال لقاءات تلفزيونية أنها اتخذت هذا القرار بعد تعرضها للضرب من زوجها.



عمرو سعد

انفصل عمرو سعد عن زوجته شيماء فوزي، في سرية تامة، ولكنها كشفت عن خبر الانفصال عبر صفحتها.



تامر عاشور

فاجأت دارين حلمي متابعيها بانفصالها عن تامرعاشور، حيث قاما الطرفان بعدها بحذف صورهما وإلغاء المتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



شاهيناز

أثارت المغنية شاهيناز ضياء جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديوهات تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها بالضرب.



أحمدعبدالله محمود وسارة نخلة

انفصل أحمد عبدالله عن زوجته سارة نخلة بعد صراع في ساحات المحاكم، وكشفت "نخلة" في عدة تصريحات عن أسباب الانفصال الذي يرجع إلى خيانته لها وتعنيفها.



بسمة وعمرو حمزاوي

انفصلت بسمة رسميًا عن عمرو حمزاوي، بعد زواج دام 7 سنوات، ولكن تكتم الطرفان على أسباب الانفصال.