بمعرض فن تشكيلي.. أكاديمية الفنون تحتفي بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس

شهدت قاعة مختار عبد الجواد بأكاديمية الفنون افتتاح معرض الفن التشكيلي "قناة السويس.. الماضي.. الحاضر.. المستقبل"، بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، واللواء وسام الدياسطى مدير مكتب رئيس هيئة قناة السويس، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى التاسع من يناير المقبل.



من جانبها أشادت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالجهود المبذولة حتى يخرج المعرض بصورة مشرفة، كما عبرت عن سعادتها بالفنانين المشاركين به، ووجهت التحية لأكاديمية الفنون واصفة إياها بالبيت الكبير.



وأهدت "عبد الدايم" درع الأكاديمية لمحافظ الجيزة بعد انتهاء تكريمها من قبل الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون والذي منحها بدوره درعا يحمل اسم الأكاديمية.



يضم المعرض أعمال متنوعة لـ35 فنان تشكيلي من كبار الفنانين التشكيليين، حيث يأتي المعرض في إطار احتفاء أكاديمية الفنون بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس، وضيف شرف هذا المعرض هى الفنانة الراحلة عايدة عبد الكريم والتى تعد أول فنانة مصرية تخصصت في فن النحت.