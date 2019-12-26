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محافظات

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:59 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على التواصل الجماهيرى مع كافة طوائف وفئات المجتمع الأسواني.

استقبل القس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية ووفد طائفة الأقباط الإنجليين فى لقاء ودى وأخوى، حيث قدم المحافظ خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة الإنجيلية في مختلف المجالات الخدمية بما يصب في صالح المواطن الأسوانى.

وأكد المحافظ أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين دون تفرقة بين مسلم ومسيحي أو مسجد وكنيسة لأن جميع المصريين شركاء فى هذا الوطن، وأيضًا فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف التفريق والنيل من سلامة الوطن وإستقراره.

كما أوضح عطية أن التكاتف والتماسك بين أبناء أسوان بمختلف طوائفها وفئاتها وقبائلها هو الداعم الأساسى لكافة الجهود التنفيذية المبذولة فى الفترة القادمة لتحقيق التنمية الشاملة سواء فى تنفيذ المشروعات أو تقديم الخدمات الإنسانية بما يساهم فى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الأسوانى وتوفير حياه كريمة له.

من ناحيته، قدم القس موريس مكرم، التهنئة للمحافظ بمناسبة تحمله المسئولية وتوليه مهام المحافظة ليكون بشرة خير لأسوان يتحقق معها كل آمال وطموحات أهلها الطيبين، مؤكدًا حرص الكنيسة الإنجيلية واستعدادها لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود التنفيذية والشعبية التى تهدف إلى دفع عمليات التنمية بالمحافظة وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم.

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