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محافظات

أمطار خفيفة وفرق طوارئ لمواجهة سوء الطقس بالقليوبية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:57 م
جريدة الدستور
صلاح حسنى
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شهدت محافظة القليوبية مساء اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض أنحاء المحافظة؛ خاصة مدينتي بنها وكفر شكر وسط تواجد العشرات من المواطنين في الشوارع لقضاء مصالحهم وسارعت النسبة الكبيرة منهم للذهاب لمنازلهم بينما ظل عدد كبير من المحال يمارس عمله وتواجد بعض الشباب والفتيات بكثافة في محيط سناتر الدروس الخصوصية لبدء مراجعة المناهج استعداد للامتحانات المرتقبة.

وواصلت حالة الطوارئ أجهزة المحافظة وجرى نشر فرق الطوارئ؛ تحسبًا لزيادة الأمطار أو غرق الشوارع للتعامل الفوري مع تغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة توخي الحذر لمواجهة موجه الأمطار التى ستحدث خلال الأيام القليلة القادمة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار.

جاء ذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأمر المحافظ بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الامطار حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

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