إحالة المتهمين فى واقعة قتل وتعذيب "كلب المطرية" للمحاكمة

أمرت نيابة المطرية، بإحالة 4 متهمين بقتل "كلب" إلى محكمة الجنح، بعدما وجهت لهم تهمة قتل تعذيب حيوان بطريقة وحشية، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهما، بعدما اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بدعوى مهاجمة الكلب الماشية "ماعز"، خاصة بالمتهم الثانى.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعى، تداولت مقطع فيديو يظهر تعذيب كلب بطريقة وحشية،يوم الاثنين الماضي، حيث تصدر هاشتاج "كلب المطرية" مواقع التواصل، للتنديد بقيام مجموعة من الشباب بقتل كلب بصورة وحشية، بعد تعذيبه بالساطور في منطقة المطرية، وغرد بعض المدونين مطالبين بمحاكمة قاتلوا الكلب، ونشر العديد من المتابعين صورا لواقعة قتل الكلب.



وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من تحديد الجناة وتبين أنهم كل من "كرم.م. س 39 سنة قهوجي ومقيم 43 شارع محمود منطاوي ـ دائرة القسم ( مالك الكلب )، و"عبد التواب.ا.م"58 سنة بائع ومقيم 15 شارع حافظ عبداللطيف ـ دائرة القسم وبحوزته عصا خشبية " شومة "، و"على.م.ا" 54 سنة بائع ومقيم 23 شارع الصفا ـ دائرة القسم، وبحوزته عصا خشبية " شومة "، و"عمارر.ع.ا" 32 سنة بائع ومقيم 43 شارع محمود منطاوي ـ دائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض "سكين".



وهى الأسلحة التى ظهرت بحوزة المتهمين فى مقطع الفيديو، وأمام أجهزة الأمن أقر الجناة بارتكاب الواقعة بدعوى مهاجمة الكلب "ماشية" مملوكة للمتهم الثانى، ما دفعهم للتخلص منه، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التحقيق، التى أصدرت قرارها المتقدم.



وبحسب مصادر قانونية، يواجه المتهمون نص المادة "355" من قانون العقوبات، التى نصت "يعاقب بالحبس مع الشغل والغرامة كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوان من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع الحيوانات".