حكيم يطرح "رقصوني" على "يوتيوب".. فيديو

طرح الفنان الشعبي حكيم، أغنية "رقصوني"، من ألبوم "الراجل الصح"، عبر صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب".



الأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، ومكساچ: أحمد جودة الماستر، أمير محروس، ومنتج فني فايز عزيز.



وكان حكيم، قد طرح قبل أيام أغنية "الراجل الصح"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع أشرف البرنس، مكساج أحمد جودة، والماستر أمير محروس، منتج فني فايز عزيز.



وسبقتها أغنية "سيبونا في حالنا"، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، للمنتج الفني فايز عزيز، ومدير التصوير رامي عادل، والفيديو كليب من إخراج مازن نيازي.



من ناحية أخرى، يستعد حكيم، لإحياء حفل غنائي كبير ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل بالقاهرة وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري.

