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حكومة "السراج" تطلب دعمًا عسكريًا تركيًا
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:44 م
فايز السراج
عبير سليم
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أفادت وكالة رويترز، مساء اليوم الخميس، بأن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، طلبت من تركيا رسميًا الحصول على دعم عسكري.
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