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مصر

برعاية وزير الرياضة.. أكاديمية السادات تحتضن تأهيل الشباب للقيادة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:38 م
أكاديمية السادات
أكاديمية السادات
عمرو الحلبي
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تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية للعام الرابع على التوالي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وذلك بإعداد جيلٍ واعٍ من الشباب، يتم تدريبه على أيدي خبراء متخصصين، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الكوادر الشبابية المؤهلة، داخل جمهورية مصر العربية.

بدأت المنحة هذا العام ببرنامج إعداد قادة المستقبل، والذي نُفذ خلال الفترة من 22 الى 25 ديسمبر 2019، وشارك فيه عدد "95 شابا وفتاة" من الفئة العمرية حتى 40 عامًا، وبِدءًا من ٢٠ عامًا، من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام بالتدريب نخبة من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين، وضم المنهج التدريبي عددًا من الموضوعات المحورية الهامة منها: "التنمية المستدامة وارتباطها بالأمن القومي ـ الأساليب الحديثة في الإدارة وإدارة الوقت ـ مهارات إعداد القادة في ضوء الوقاية من الأزمات ـ التطوير المؤسسي ورؤية مصر ٢٠٣٠ـ إدارة القدرات والمواهب ـ أساليب تطوير قدرات الكوادر الشبابيةـ الإعلام والأمن القومي ودوره في المجتمع".

وأكدت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، أن الوزارة تنفذ العديد من البرامج والدورات التدريبية في مجال تأهيل القيادات الشبابية من خلال إدارة مُنشأة خصيصًا في وزارة الشباب والرياضة تحت مسمى "إدارة إعداد القيادات الشبابية"، يأتي ذلك انطلاقًا من رسالة الوزارة، والتي تتسق مع رؤية مصر 2030، وأن هناك تعاونا مع كافة الجهات العاملة في هذا المجال، في إطار من التكامل والتنسيق لما فيه مصلحة شباب مصر.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور محمد صالح هاشم عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الأكاديمية على مدار تاريخها الذي يقارب الستين عامًا قدمت وما زالت وسوف تقدم تدريبًا يواكب العصر لكافة فئات المجتمع وبالأخص الشباب، موضحًا أن تنفيذ تلك الدورة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة يعطي البرنامج قوة وثقة لدى الشباب، في أن أجهزة الدولة تسعى إلى التمكين الحقيقي للشباب.

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