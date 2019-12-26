"البناء العراقي" يطالب بمحاسبة رئيس الجمهورية بتهمة خرق الدستور

طالب تحالف البناء العراقي مجلس النواب العراق، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق رئيس الجمهورية برهم صالح بتهمة حنثه باليمين وخرق الدستور.



وكان الرئيس العراقي برهم صالح وضع استقالته تحت تصرف البرلمان، اليوم الخميس، بسبب ضغط الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد.



وأعلن صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب، أنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى أسعد العيداني.



وأضاف صالح في الخطاب "منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير لـ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء"، وفقا لسكاى نيوز عربية.