الجزائر تقرر تنشيط دور البلاد دوليًا في ملف ليبيا

قرر المجلس الأعلى للأمن الجزائري، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، تنشيط دور البلاد دوليا في ملف ليبيا.



وأفاد الأعلى للأمن الجزائري، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية، بأنه يتخذ إجراءات لحماية الحدود مع ليبيا ومالي.



واجتمع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بالمجلس الأعلى للأمن في الجزائر، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية.



وأضاف البيان أن المجلس "درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي"، بجانب التأكيد أن المجلس "قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي افريقيا".