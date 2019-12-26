مستشار وزير الصحة يوضح مزايا نظام التأمين الصحي وتأثيره على قاعدة البيانات

قال الدكتور أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة، إنه من خلال مبادرة الرئاسية لحملة "100 مليون صحة"، يتم عمل مسح على الأرض لكل الجمهورية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية "dmc": "المسح يتم على طريقتين الأول عرضي على مستوى كل المحافظات ولكن في أمراض معينة، وبشكل آخر من خلال التأمين الصحي وتغطية كل الأمراض بكافة المحافظات، وبهاتين الطريقتين يتم جمع قاعدة بيانات ضخمة جدًا حول الملفات الطبية للمواطنين نقدر استغلالها في القادم بطريقتين الأولى تحديد الاستراتيجية العلاجية لوزارة الصحة خلال الـ 10 و15 سنة القادمة وطبيعة الأرض".



وأكد أن كل هذه المبادرات طوعية ولا يوجد إجبار للمواطن على تنفيذها، ولكن الاقتناع يتم من خلال طمأنة المواطن وهذا ما سهل التعامل مع المواطنين.



وأوضح أن نسبة الإحجام كان في مبادرة "دعم صحة المرأة"، بسبب خوف السيدات من اكتشاف إصابتها بالسرطان.

