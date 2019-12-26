برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن التلوث البيئي الناتج عن شركة الورق الأهلية

تقدم النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة البيئة، ووزير الصناعة، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الري، بشأن ما يصدر عن شركة الورق الأهلية من تلوث للبيئة نظرا لمخالفتها شروط الصناعة، وشروط التخلص من مخلفاتها الصناعية.



وأشار النائب محمد عطا سليم في بيان له اليوم الخميس، إلى تلوث مياه الصرف وإهدار الشركة للكثير من المياه الصالحة للاستخدام التي تحتاجها الدولة، ذلك بخلاف عدم تطبيق الشركة للعقد المبرم ما بينها وبين الدولة، والذي تم وضع شرط ضرورة صرف مبلغ ٣٥٠ مليون جنيها على تطوير الشركة.



وتابع: "المحافظة على البيئة، أمرًا ضروريًا لكن هذا لم يحدث رغم أن العقد موقع من عام ٢٠٠٥ وكان هذا الشرط محل اعتبار في تقييم السعر وتحديده".