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محافظات

المجلس القومي يواصل ندواته بشمال سيناء لمناهضة العنف ضد المرأة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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عقد فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، الخميس، ندوة تحت عنوان: "الدعم النفسى الاجتماعى للمرأة المعنفة"، ضمن سلسلة ندوات يعقدها الفرع برئاسة إحسان داود غالى مقررة الفرع؛ لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور عدد كبير من السيدات والفتيات وبعض الرجال، إلى جانب نسرين حمدى بكير رئيس مكتب الشكاوى فى فرع المجلس وسناء عبيد والإعلامية نهى رضوان من عضوات فرع المجلس.

وأكد عبد الكريم الشاعر، عضو هيئة التدريس في جامعة العريش أهمية الدعم النفسى الاجتماعى للمرأة المعنفة، مشيرًا إلى تعريف الدعم النفسى وأهدافه ومناهجه واستراتيجيات الاتصال الفعال لتوفير الدعم النفسى الاجتماعي، كما عرض مهارات الدعم النفسى الأولى، وهو الانصات الجيد، وتناول أيضًا التفكير الايجابى وتطوير الذات ورفع حافز الدافعية للإنجاز والطموح لدى المرأة المعنفة، وأن يكون الجميع معا لنبذ العنف بالتسامح والسلام والتمسك بالقيم، حيث إن أكثر مراحل تقديم الدعم النفسي هي مرحلة الصدمة النفسية، وقام بعرض أفلام ونماذج على شاشات العرض.

من ناحيتها، تحدثت إحسان داود غالي مقررة الفرع عن اختصاصات المجلس القومى للمرأة وعن جهود المجلس فى تقديم الدعم النفسى للناجيات من العنف، وأن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس على رصد قضايا ومشكلات المرأة واحتياجاتها بفضل وجود شبكة فعالة من الخبراء المتخصصين فى كافة قضايا المرأة والدعم النفسى فى قضايا العنف ضد المرأة، مشيرة إلى تنظيم عدد من الورش تم خلالها مناقشة أنواع العنف وأسبابه والفئات الأكثر تعرضا للعنف وكيفية المشورة والدعم النفسى لها.

وتحدثت نسرين حمدى بكير رئيس مكتب الشكاوى عن كيفية تقديم الدعم النفسى والاجتماعى والقانونى للمعنفات من خلال تعاون مكتب الشكاوى بشكل مباشر مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية ومع قطاع حقوق المرأة والطفل في وزارة العدل لتنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة، وأيضًا عمل شراكة مع وزارة التضامن لتذليل العقبات أمام استقبال المرأة في دور الاستضافة فى عدد من المحافظات والتابعة للوزارة.

كما تناولت الحديث عن مكتب الشكاوى وأهدافه وشركائه والخط المختصر له ١٥١١٥ للابلاغ عن أى ممارسات فى حق الفتاة.

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