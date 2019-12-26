المظلوم عبده عبدالراضي.. إعادة اكتشاف «مقرئ السماء» الذى لا يعرفه أحد

وصف موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب صوته قائلًا: «الشيخ عبده صوته وفنه ليس لهما مثيل، وأشهد أنى لم أسمع فى حياتى كلها صوتًا كصوته فى اقتداره وجماله ودقة ذوقه، وكان صوته أضخم وأقدر وأجمل من صوت المطرب الإيطالى كاروزو، ولو أتيح له أن يتغنى بالقرآن فى الإذاعة لملأ الدنيا وشغل الناس، ولرأوا فيه الشيخين محمد رفعت ومصطفى إسماعيل مجتمعين، لكن المقادير جرت فى أمره بما شاءت».

إنه الشيخ عبده عبدالراضى، الذى ظلمته الإذاعة وأنصفه «السميعة». ولد فى قرية أولاد عليو التابعة لمركز البلينا بسوهاج، فى ٢٢ ديسمبر ١٩٣٤، وتوفى ٢٣ مايو ١٩٧٨، وأصيب فى عينيه بمرض الرمد الصديدى وهو فى السادسة من عمره، ففقد البصر، لكنه قضى بقية عمره فى نور القرآن، يرتله فيرسل أنواره فى قلوب مستمعيه.

فى مسقط رأسه، التقت «الدستور» نجله على عبدالراضى، مدير مستشفى الحميات، حيث حكى عن والده الشيخ المقرئ وعن مسيرته، وكيف بدأ شغفه بقراءة القرآن، ولماذا رفضت الإذاعة اعتماده حتى اليوم، رغم حلاوة صوته وطلاوته؟



■ كيف كانت بدايات الشيخ عبده عبدالراضى؟

- فى الطفولة كان يرافق أمه فى الطريق المار على مسجد «أبوستيت»، وكان مسجدًا عامرًا بالقراء والمحفظين والحفظة، فكان والدى يسمع الأطفال وجذبته أصواتهم. وفى يوم آخر كان بصحبة والدته للتسوق ومرت على المسجد وهو معها، فهرب منها ودخل المسجد وجلس وسط الأطفال، فاستنجدت ليأتوا به لها من المسجد فرفض، فذهبت للشيخ الذى طلب منها أن تتركه مع الأولاد للحفظ، كان اسمه الشيخ رشوان.

وبدأ يأمره بالتلاوة وفيما بعد حفّظه الشيخ وأخاه عبدالله، الذى كان قد التحق معه بالكتّاب، وحفظا القرآن، وفى الكُتّاب العم عبدالله يكتب اللوح، وكان له خط جميل لا يضاهى بخط، ولم يدخل إلى المدارس ولا أى تعليم غير الكتاب.

كبر الشقيقان عبدالله وعبده وحفظا القرآن فى سن ١٠ سنوات، وظهر فى أبى حبه لتقليد المشايخ، وأيامها كان الشيخان سلامة وعلى محمود ومن بعدهما محمد رفعت من القراء المشاهير وقتها، وكان قرأ القرآن بطريقة دفعت الشيخ رشوان لتحفيظه بالأحكام قراءة حفص بعد سن ١٠ سنوات، وبدأ بإكمال التعلم على السبع قراءات والشاطبية والقراءات العشر الصغرى وقراءات منفردة من العشر الكبرى.

فى الوقت الذى حفظ فيه هذه القراءات، وفى سنه الصغيرة تلك، كان قد ذاع صيته بين القراء، فكثر الطلب عليه فى جرجا والبلينا وتلك النواحى، وكان من القراء الذين كانت القراءة من قلبه لقلوب السامعين، وكان يشخص القرآن بطريقة حسية تعيش السامع فى روحانية القرآن، ذاع صيته بين سوهاج وقنا وأسوان والبحيرة، حتى فى الدلتا يطلبونه فى محافل بحرى، وسمعت من أمى أنه كان مع الشيخ مصطفى إسماعيل فى سوهاج ثم تصادقا، لدرجة أنه فى إحدى الليالى فى البلينا، عندما دعوا مصطفى إسماعيل، طلب منهم أن يستمعوا إلى عبده عبدالراضى، وقدمه على نفسه. ونزل فى بيتنا وكنا فرحين بمقابلته، لكن الأب أمرنا بأن ندخل للسلام على الشيخ مصطفى إسماعيل ونخرج من فورنا إلا لو استبقانا.

■ ما المواقف الأخرى التى تتذكرها للشيخ مع مشاهير دولة التلاوة المصرية؟

- فى إحدى الليالى وفى منزل أحد أعيان قرية أبوستيت، حضر الشيخ محمد سلامة بصحبة الشيخ أحمد صديق المنشاوى، والشيخ عبده عبدالراضى. المنشاوى حينها تبرع بقراءته لعبده عبدالراضى، والشيخ سلامة كانت له طريقة فى تحديد من يقرأ معه، وإن كان سيسمح له أو لن يسمح له بالقراءة، حينها الشيخ سلامة قدم الشيخ المنشاوى للقراءة، لكن الأخير طلب منه أن يستبدله بالشيخ عبده: «بعد إذنك ابنى هيقرأ»، فقرأ مع الشيخ سلامة، وأعجب به.

حينها كان الشيخ عبده يبلغ من العمر ١٥ سنة، ونصحه «المنشاوى» بأن يكمل ويذهب إلى القاهرة، لكن لم يكن ذلك متيسرًا، وظل فى الصعيد وانتشر صيته فى معظم محافظات قبلى، كان الشيوخ محدودين فى الصعيد حينها مثل عوض القوصى فى القوصية، وكانوا من يقرأون بالقراءات العشر الصحيحة يعدون على أصابع اليد الواحدة.

■ ماذا عن الطريقة التى وصل بها صوت الشيخ عبده إلينا؟

- كانت قراءة الشيخ القرآن خالصة لله، فيسر الله له أن تظهر قراءته بطريقة متسلسلة، فى البداية كنا نمتلك الشرائط، المادة الخام التى كان يسجل عليها الشيخ قراءاته، ومع ظهور الكمبيوتر نقلناها للصيغ الحديثة فى التسجيل، ومن ثم تعلمنا نشر قراءة الشيخ على الإنترنت، فبدأ الشباب يتواصلون معنا، وبعض الناس ساعدونا فأمدونا بتسجيلات للشيخ عبده نحن أنفسنا لم نسمع بها من قبل، ولدينا كم جيد من تراث الشيخ الآن.

■ ما الفرق بين الشيخ عبده وبين غيره من القراء الحاليين؟

- للأسف ورغم انتشار عدد كبير من القراء، إلا أنهم لا يأخذون الخطوات الصحيحة حتى يكونوا قراء، فالقارئ يجب أن يتعلم أولًا كما تعلمنا نحن فى الكتاب أو على يد شيخ مجاز، وترتيل القرآن واحترام الآيات بحيث لا يدخل نفسه فى عقاب الله، لأن القرآن للتعبد وليس لانتظار المديح، كما فعل الشيخ عبده والقراء القدماء من الذين لم يكونوا ينتظرون أو يبتغون المديح إطلاقًا، لكن الله يسر لهم ذلك لأنهم أهله، أما حديثًا فهناك بعض القراء العظماء مثل الدكتور أحمد نعينع، إنما كون القارئ يخرج القرآن لأى أغراض أخرى فهذا لا يجوز، فإن لم يكن للقارئ نصيب من التعبد بالقرآن فلا بد من أن يعمل شيئًا آخر.

■ ماذا عن قصة الشيخ مع الإذاعة ولماذا لم تعتمده؟

- تقدم الشيخ مرة واحدة للإذاعة ورفض، فقد كان وقت الامتحان لا يتعدى ٥ دقائق، وبالنسبة له وللقراء الآخرين كانوا يعيشون فى جو معين، والــ٥ دقائق لن تتيح له أو للجنة التحكيم مساحة كافية للاستماع لما عند الشيخ فرسب، لكن نأمل من الله أن تكون هناك وسيلة انتقاء أخرى للقراء الجيدين بوسيلة غير هذه، فالقارئ يدخل إلى اللجنة برهبة، ما يجعله يخطئ ولا يُلتمس له العذر بأنه خائف من رهبة الإذاعة والتجربة الجديدة، أما الشيخ عبده فاكتفى بجمهور الصعيد الكبير، ومن كثرة انشغاله كان يحجز يومًا واحدًا بالكاد ليأخذه استراحة طوال الأسبوع، والشيخ له كرامة فى أنه أثرى الصعيد بقراءته ومحافله، وحتى اليوم الناس تتذكره بالخير، سيرته العطرة أطول من عمره، وهذا ما نفخر به.

■ ماذا عن ذيوع صيته فى قنا مسقط رأس وعرش الشيخ عبدالباسط عبدالصمد؟

- بالتأكيد كان هناك سميعة للشيخ عبده هناك، رغم أن قنا مسقط رأس الشيخ عبدالباسط، لأن سميعة القرآن يحبون سماعه من قراء كثر، والناس كانوا يحبون عبدالباسط ومصطفى إسماعيل والطبلاوى، وكانوا يدعونهم للقراءة معًا ورفقتهم الشيخ عبده، وقرأوا معه أكثر من مرة، فالقرآن ليس حكرًا على أحد، وجميعهم أصوات راقية ملائكية ويجعلون السامع يعيش بركة القرآن وخشوعه، وهذه كانت بركة الله لهم.

■ هل تستجيب الإذاعة وتضم قراءات الشيخ عبده لتراثها؟

- نحن تحت رهن الإذاعة لو طلبت ذلك، فالقراءة موجودة ونحن حاضرون إذا طلبوا التسجيلات، وكل شىء مقدر، مثلما جئتِ أنت اليوم من القاهرة إلى سوهاج لتجرى حوارًا عن أبينا، هو كفيل بنشر عبده عبدالراضى، والشيخ لا يحتاج، وهو من أوصى لنا بعدم التفريط فى صوته من التسجيلات.

عندما توفى الشيخ كان يعد التسجيلات بنفسه، ويحرص دائمًا بعد عودته من أى محفل لقراءة القرآن على أن يسجل بنفسه على جهاز خاص يمتلكه يعمل بالبكر، وفيما بعد نقل هذه التسجيلات على أجهزة تسجيل الكاسيت، وعندما توفى الشيخ كان هذا الجهاز قد اختفى من الأسواق، إلا أن الله وفقنى بالمصادفة كنت عند بائع تسجيلات، فوجدت جهاز البكر لديه وقد جاءه من الكويت، ودفعت فيه ٤٠ جنيهًا، ولا يزال الجهاز يعمل بكفاءة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الشيخ عبده.

■ هل سعت أى جهة رسمية لتوثيق هذه التسجيلات؟

- لا ليس هناك أى جهة سعت لذلك، والله عندما يحيى عبدًا سيجعل كل الناس تسمعه، خاصة أهل القرآن الذين لهم مكانة خاصة عند الله، زمان، الشيخ قال إنه كان يقلب فى الراديو فسمع إذاعة جنوب إفريقيا تذيع له، وسوريا وغيرها، وأخيرًا قناة المجد تواصلت معنا وأخذت بعض التلاوات، لكن إذاعات وقنوات مصرية لم يحدث حتى الآن.

■ هل تتذكر شيئًا من طرائف الشيخ؟

- أذكر خفة ظله ومرحه وإشاعته البهجة فى مجلسه، ورغم فقد بصره لكن الله أنعم عليه بالبصيرة.

أذكر أنه فى بعض المحافل كان فيه من يسمون «الرديدة»، هؤلاء ممن يتبادلون القافية مع الشيخ، وأيضا عندما ينقطع التيار الكهربائى ويحدث هرج ومرج، فكان يقول: «جه دورى أنا دلوقتى»، وكان ذات مرة، واحد من قرية برخيل، صديق أبى، فأشار لى بعدم الكشف عن شخصيته، ووضع يده فى يد الشيخ، منتظرًا أن يتعرف عليه، فلم يحدث، حتى وضع أبى يده على رأس صديقه وضمها إلى صدره، وكان أقصر قليلًا، وعندها عرفه وبادره قائلًا: إزيك يا فلان.

وفى مرة أخرى ذهب لطبيب أسنان، وكان يذهب كل جمعة بعد الصلاة، وفى كل مرة كان الطبيب يحدد له موعدًا مختلفًا، وكان الشيخ لا يملك وقته، لذا تمنى الشيخ لابنه على أن يصبح طبيب أسنان حتى يرحمه من موعد الطبيب، وقد كان، فتحققت أمنية الشيخ لابنه وأصبح طبيب أسنان والآخر طبيب أمراض باطنة.

ومن طرائف الشيخ أيضًا أن «عمدة البلد كان يمسك بالجورنال بالمقلوب، فعمى عبدالله شافه وقال لأبويا الشيخ عبده: دا ماسك الجورنال بالمقلوب يا شيخ عبده، وكان العمدة يتكلم عن الروس والأمريكان، وكان يقول عليها الولايات المتحدة (المورتكانية)، فراح الشيخ عبده وقال له: دا فيه بلد جديدة طلعت اسمها «النار فيك» يا عمدة، فالعمدة قاله آه عارفها، دى جنب الشارقة، والعمدة مش فاهم النكتة».

■ ماذا كانت طقوسه فى رمضان؟

- كانت أيامه كلها سهرات رمضانية، كان يبدأ فى القراءة فى الدواوين حيث كان الناس يسهرون، وكان يقرأ عند عائلة التمايمة فى البلينا وعائلة أبوستيت. وكانت طقوسه صلاة التراويح وقراءة القرآن بعدها، ويذكر أحدهم أن أبى كان عندما يكون موجودًا عندهم ينشد تواشيح ما قبل الفجر، وكل الناس كانت تصبح عليها وتسمعها، وبعد صلاة الفجر ينام ثم يعود لتفريغ الشرائط على جهاز البكر، الذى لولاه ما كنا وصلنا لتراثه.

■ متى بكى الشيخ؟

- كان الشيخ لا يبكى سوى فى مواقف معينة، منها وفاة الشيخ صديق المنشاوى ووفاة جمال عبدالناصر، اللى كان عمل كتير للغلابة أمثالنا، والناس الغلابة ابتدت تعيش، وفى الوقوف بعرفة بمجرد ما يسمع الشعائر فى الراديو أو التليفزيون يبكى. وهو راح يحج، وساعتها طلع معاه اتنين مرافقين وهو كفيف، فضاعا منه، فقعد فى مكانه فى الحرم يقرأ القرآن، وساعتها التف الناس حوله يسمعون منبهرين، لدرجة أن الأغنياء وضعوا له جنيهات ذهبية فى حجره، أما المرافقان اللذان تاها عنه لم يعرفا مكانه بل استدلا على وجوده بهذا الحشد، فلا يحتشد الناس إلا حول الشيخ عبده، عندها عرفا مكانه، ولما قام نفض ما فى حجره من أموال وقال للناس: «أنا لا أقرأ من أجل المال»، ولم يقبلها وكل من وضع شيئًا أخذه.

