قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

أكد الدكتور وئيس جامعة طنطا، الخميس، انطلاق القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الي حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، والتي تستمر على مدار 3 أيام، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.



من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة برئاسة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية تضم 24 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وأوعية دموية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ومسالك بولية،وأورام وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، ومحمد غازي وماهر سعد عن قطاع خدمة المجتمع.



كما توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المجانية، والتي تقدر بنحو 200 ألف جنيه، إضافة إلى المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية.



وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، رئيس القوافل الطبية، توافد أعداد كبيرة من المواطنين على القافلة الشاملة، حيث تم إجراء الكشف الطبي على اكثر من 500 حالة من أهالي شلاتين في اليوم الأول، وإجراء عدد من العمليات، ومازال هناك توافد كبير للمرضي، مشيرًا إلى مواصلة القوافل الطبية لخدماتها لمنطقة حلايب وأبو رماد علي مدار اليومين القادمين.