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عالم

قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال العقيد يحيي البعجري قائد كتيبة الواحب في لواء الحسم بحرس الحدود اليمني - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس- "إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع محررة، في جبال البان بالمهاشمه بمديرية خب والشعف".

وأكد البعجري أن الجيش أحبط محاولات الميليشيا الحوثية، وأجبرها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها وأسر إحدى قياداتها.

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