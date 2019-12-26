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فن

110 فنانين يشاركون فى «خالد بن الوليد»

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:08 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
محمد مجدى
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يواصل المخرج رءوف عبدالعزيز التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد «خالد بن الوليد»، الذى يشارك به فى موسم دراما رمضان ٢٠٢٠.
وقال «عبدالعزيز» لـ«الدستور»: «شرف عظيم بالنسبة لى تقديم شخصية مؤثرة فى تاريخنا من خلال عمل درامى مكون من ثلاثين حلقة»، مشيرًا إلى أن تفكيره الأساسى هذه الفترة منصب على التجهيز للعمل بالشكل الذى يخرجه على أفضل وجه يليق بكل العاملين فيه وبالشخصية المؤثرة فى تاريخنا العربى والإسلامى «سيف الله المسلول».
وعن أماكن التصوير وموعد انطلاقه، كشف عن أن المسلسل سيتم تصويره فى أكثر من موقع داخل مصر وفى إحدى الدول العربية، لافتًا إلى أنه اختار أماكن التصوير بعناية شديدة وعلى مدى ٦ أشهر.
وحول أبطال المسلسل واختيار عمرو يوسف لبطولته قال: «أعد الجمهور بأن يشاهد عمرو يوسف بشكل مختلف تمامًا. فهو ممثل جيد ومميز للغاية وهذا هو سبب اختياره لتجسيد شخصية خالد بن الوليد، إلى جانب ١١٠ فنانين يشاركون فى هذا العمل القوى والضخم على المستويين الفنى والإنتاجى».
وقال إن «طابع المسلسل فرض أن تميل الكفة لصالح مشاركة الرجال أكثر، لكننا لم نغفل الدور الأنثوى، وأبرز الأسماء التى انضمت لفريق العمل حتى الآن الفنانة سوسن بدر، التى ستكون من ضمن مفاجآت المسلسل التى سيشاهدها الجمهور، إضافة إلى عدد آخر من الفنانات اللاتى نفاوضهن حاليًا».
وذكر أن «هناك عددًا كبيرًا من العاملين خلف الكاميرات، بذلوا مجهودًا كبيرًا قبل انطلاق التصوير، أود أن أشكرهم وعلى رأسهم رامى قدرى المسئول عن الديكور وعمرو عاكف فى المونتاج وحسن مصطفى للملابس، وغيرهم من الأبطال».
وعن قصة المسلسل قال «عبدالعزيز»: «التزمنا فى كتابة المسلسل بما كتبه عباس محمود العقاد فى كتابه عبقرية خالد».
وعن الانتقادات التى تستبق العمل، رد مخرج المسلسل قائلًا: «خالد بن الوليد كان يواجه فى حياته المرتدين ومدّعى النبوة الذين عملوا على تشويه الدين ومبادئه العظيمة التى نتشرف بها ونحاول إيصالها للجميع، وأطلب من المنتقدين ببساطة أن يشاهدوا العمل أولًا قبل أى انتقاد».
وتابع: «أهتم الآن بكل التفاصيل المرتبطة بالعمل، وتركيزى منصب على تقديمه فى أفضل شكل ممكن، حتى يشاهد الجمهور عملًا ذا قيمة فى تاريخنا، ومن هذا المنظور أتمنى أن ينتظر الجميع مشاهدة المسلسل، ثم نتناقش حوله، فأنا لا أرى أى فائدة من الانتقادات الآن دون مشاهدة العمل نفسه». واختتم مخرج المسلسل: «نسعى لتقديم عمل مصرى يليق بنا وبحياة وسيرة إحدى الشخصيات التى نتشرف بها، والتى تظهر جوهر تاريخنا الإسلامى الجليل، بطريقة مميزة».

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