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محافظات

"تعليم الكبار" بأسيوط تبحث دور الجامعات في التصدي للأمية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:06 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار، الخميس، ندوة تثقيفية حول دور الجامعات في التصدي لمشكلة الأمية تحت عنوان "مسئولية مجتمعية وواجب وطني" بقاعة المؤتمرات بمدرسة خديجة يوسف بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور عبد الناصر حسن قناوي وكيل المنطقة الأزهرية بأسيوط، وخالد عبد الحميد مدير عام فرع تعليم الكبار بأسيوط، والدكتور إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، ولفيف من وكلاء الوزارات المختلفة والمديريات والجهاز التنفيذي والجمعيات والمؤسسات الشريكة.

قال الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار، إن ارتفاع معدلات القرائين في أي مجتمع إذا وصل ١٪؜ يؤدي إلى زيادة الدخل القومي لـ٥٪؜ لذلك نحن نحارب الأمية ونطالب بالقضاء علي الفقر والاهتمام بالصحة العامة لافراد المجتمع.

أضاف عاشور أنه لا مجال، الآن، للتكاسل أو التخاذل والفترة القادمة سيكون هناك شراكة مع القطاعات لا بدّ من محو الأمية فهو واجب وطني تشترك به قطاعات الدولة فالتعليم هو سبيل خلاص هذه الأمة والدولة تضع خطط قوية للقضاء علي الفقر والأمية فالتغيير حتي في منظومة التعليم كما يحدث الان.

وقال خالد عبد الحميد إنه تم افتتاح الفرع بمحافظة أسيوط في 1994 بقوة ٩٢ موظفًا ومنذ أن تم إنشائه قد تم توقع عدد من بروتوكولات التعاون المختلفة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأزهر الشريف وحزب مستقبل وطن ومديرية الأوقاف وجامعتي الأزهر وأسيوط والشباب والرياضة والصحة.

أضاف خالد أن نسبة الأمية بمحافظة أسيوط بلغت ٣٨٪؜ والفرع تمكن في عام ٢٠١٩ من محو أمية اكثر من ٣٠ الف مواطن من خلال ١٩٠٠ فصل تم افتتاحها علي مستوي المحافظة في إطار مبادرة "أسيوط بلا أمية"

وقال الدكتور إسلام محمد سعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن الجامعات لها دور كبير في محاربة الأمية فهي لها علاقة وثيقة في التطرف الفكري وانتشار الجرائم وتساهل في كافة المشاكل المجتمعية.

وأوضح الدكتور إسلام أن تعليم الكبار هو دور رئيسي للجامعات من خلال مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خاصة أنه لا توجد مؤسسة في مصد تعد معلم لتعليم الكبار ويجب تضاف شعبة داخل الجامعات من اجل خدمة هذا الغرض ومحو أميتهم.

وقال الدكتور عاصم محمود القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن محو الأمية كانت هي الرسالة الأولي الذي افتتح بها النبي (ص) "اقرأ" وكانت هذه رسالة واضحة لاهمية العلم.

أضاف القبيصي أنه في غزوة بدر جعل الرسول صل الله عليه وسلم الفضاء عقب انتهاء العزوة أن يعلم كل شخص ١٠ من الصحابة ممن لا يعرفون القراءة والكتابة فكان يحرص دائما علي تعليم الناس فالعلم واجب وطني وديني من المقام الأول ومن اجل هذا قامت مديرية الأوقاف بأسيوط بافتتاح ٢٤١ فصل محو أمية لتعليم الكبار.

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