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نداء شرارة تحيي ذكرى تتويجها بلقب The voice

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:06 م
نداء شرارة
نداء شرارة
سناء إسماعيل
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أحيت الفنانة الأردنية نداء شرارة، ذكرى تتويجها بلقب برنامج The voice، منذ أربع سنوات.

ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهي تحمل جائزة The voice، وعلقت عليها قائلة: "وفي مثل هاد اليوم من أربع سنين، أخدت لقب أحلى صوت بالعالم العربي The voice".

وأضافت: "سنوات مليئة بالتفاصيل بالنجاحات والتحديات، لما ربحت بالبرنامج، كنت عارفه إنه اللقب مجرد لقب وإن الاجتهاد هو أساس الاستمرارية، لذا عملت بكل جد وحب حتى أصنع اسما كبيرا أهم من إني حاصلة على لقب.. بحبكم وبكبر بمحبتكم ودعمكم.. شكرًا لكم".

يذكر أن نداء شرارة، كانت من فريق الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضمن لجنة تحكيم البرنامج إلى جانب الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان التونسي صابر الرباعي.

وتعد نداء شرارة أول محجبة تحصل على تتويج برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب في الوطن العربي.

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