رغم حصوله على تأجيل.. حمدي الوزير: أصررت على المشاركة في الحرب

قال الفنان حمدي الوزير، إنه رفض الهجرة من محافظة بورسعيد إلى محافظات أخرى كما فعلت بعض الأسر وقت العدوان الإسرائيلي.



وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه انضم إلى المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وكان هذا حال الكثير من شباب بورسعيد، واستمر في المقاومة حتى شهر فبراير 1968.



وأشار إلى أنه ذهب إلى مكتب التجنيد بالشرقية لأداء الخدمة، وكان عمره حينها أقل من 20 عاما، وكان حصل على تأجيل من الالتحاق بالجيش، لأن أخاه مجند.



وأوضح حمدي الوزير، أن العاملين في إدارة التأجيل طردوه، ثم قابله أحد العمداء بالجيش، وأخبره أنه يريد أن يحارب ضد العدو، فما كان منه إلا أن قبل رأسه وقال له "أخوك في الجيش وإنت معاك تأجيل"، ثم قال له "إحساسك وأنت بتقول عاوز أحارب مشفهوش من حد".



وأردف: "في نفس اليوم بالليل، كنت في مركز تدريب المهندسين العسكريين".

