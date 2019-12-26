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عالم

الماجد ينفي اختراق البنوك الكويتية.. و"أموال المودعين في مأمن"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:01 م
رئيس اتحاد مصارف
رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد
وكالات
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نفى رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد وقوع أي اختراقات لأنظمة البنوك المحلية وحدوث اختلاسات فيها، مؤكدا أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعية بهذا الشأن "ما هو إلا افتراءات وأخبار مغلوطة".

وأوضح الماجد في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الأمر لم يتعد حدوث عطل فني بأحد الخوادم (السيرفرات) الخاصة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) حيث تم التعامل معه فور حدوثه وإعادة الخدمات إلى طبيعتها على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه "لم يحدث ما يمس بأنظمة البنوك المحلية"، لافتا إلى أن هذا العطل "لا صلة له بالشبكات والأنظمة الخاصة بالبنوك المحلية، وأن أموال المودعين في مأمن، وأن البنوك المحلية لم تتأثر ولم تتضرر من جراء ذلك العطل الفني".

وأكد الماجد سلامة الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك المحلية، مشددا على أن البنوك المحلية تحرص دائما على تحديث وتعزيز هذه الأنظمة.

وكان عطل فني أصاب أمس قنوات الدفع التابعة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، حيث أعلنت الشركة عقب ذلك أنه تم إصلاح العطل الفني الذي أصاب الشبكة، مؤكدة أن جميع قنوات الدفع (كي نت) تعمل بشكل طبيعي.

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