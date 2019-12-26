السجن عام لطالبة وآخرين لتعاطي الحشيش والاستروكس بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، مصمم مواقع وطالبة ومقاول وربه منزل بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد اتهامهم بتعاطي المخدرات.



صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان.



ترجع أحداث القضية رقم 32375 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط شخصين وفتاتين أثناء تعاطيهم المواد المخدرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، لقيام كل من (أ.ف.م)، مصمم تطبيقات مواقع، والمدعوه ن.ح.ع، طالبة، وم.ط.ع، مقاول، والمدعوه إ.ط.ح، ربة منزل، بتعاطيهم كميات من مخدر الحشيش والاستروكس داخل فيلا بدائرة القسم.



وبتقنين الاجراءات تم إلقاء القبض عليهم وتحريز المضبوطات وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.